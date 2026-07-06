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Anshula Kapoor Wedding: चूड़ा सेरेमनी में भावुक हुईं जहान्वी कपूर की बहन अंशुला, भाई अर्जुन कपूर के गले लगकर लगीं रोने, तस्वीरें वायरल

Anshula Kapoor Chooda Ceremony: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की शादी की रस्में जोर-शोर से चल रही हैं हाल ही में उनकी चूड़ा सेरेमनी आयोजित हुई, जिसमें किसी भी सामान्य पंजाबी लड़की की तरह अंशुला भी इमोशनल हो गयीं.

By: Shivangi Shukla | Last Updated: July 6, 2026 1:53:34 PM IST

अंशुला कपूर
अंशुला कपूर


Anshula Kapoor: कपूर परिवार में इन दिनों जश्न का माहौल है. अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर आज अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगी. 

बीते कुछ दिनों से परिवार में शादी की रस्में चल रही हैं. रविवार को अंशुला की चूड़ा सेरेमनी आयोजित की गयी. इस समारोह में परिवार के सदस्यों के अलावा, नीतू कपूर, करिश्मा कपूर और वरुण धवन भी इस समारोह में शामिल हुए, तस्वीरों की एक वायरल पोस्ट में अंशुला अपने भाई अर्जुन के गले लगकर इमोशनल होती हुई नजर आ रही हैं.

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भावुक हुईं अंशुला 

अंशुला कपूर और अर्जुन कपूर शादी की सारी रस्मों की फोटोज लगातार इंस्टाग्राम पर अपडेट कर रहे हैं. कल इन्होंने अपने चूड़ा पहनाई की रस्म की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में बोनी कपूर, जानवी कपूर, अंशुला और अर्जुन दिखाई दे रहे हैं. इनमें से एक फोटो ऐसी भी है, जिसमें अंशुला कपूर अपने भाई के गले लगकर रोती हुई नजर आ रही हैं. चूड़ा सेरेमनी की तस्वीरें शेयर करते हुए अर्जुन ने लिखा, “ढेर सारी भावनाएं, ढेर सारी खुशियां… और यह तो बस शुरुआत है. मेहंदी से शुरू हुआ, और दिलों में और भी अधिक खुशियां भर कर इसका अंत हुआ.”

माता की चौकी से हुई रस्मों की शुरुआत 

अंशुला कपूर की शादी की रस्में 21 जून को रोहन के परिवार द्वारा आयोजित माता की चौकी से शुरू हुईं. परिवार के सदस्य संजय कपूर, महीप कपूर, सुनीता कपूर, शनाया कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर भी पारंपरिक परिधानों में इस समारोह में शामिल हुए थे. इसके साथ ही दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो गयीं हैं.

डेटिंग ऐप पर हुई थी अंशुला और रोहन की मुलाकात  

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी. पिछले साल जुलाई में, रोहन ने न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क की खूबसूरत जगह पर अपनी प्रेमिका को शादी का प्रस्ताव दिया था. इस जोड़े ने पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में सगाई की पार्टी आयोजित की थी. इस भव्य सेलिब्रेशन में अंशुला के करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने शिरकत की थे, जिनमें उनके भाई अर्जुन कपूर और बहनें खुशी और जाह्नवी कपूर शामिल थीं. इसके अलावा शनाया, सोनम और रिया कपूर भी इस पार्टी का हिस्सा थीं.

Tags: Anshula Kapoorbollywoodentertainment
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