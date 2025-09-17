Anora: Sex Worker की वो कहानी, जिसकी असलियत को पर्दे पर नंगा कर दिखाया गया, Oscar 2025 में 5 अवॉर्ड झटके
Anora Sex Worker Story: 2025 ऑस्कर में 5 अवॉर्ड जीतकर इस बोल्ड फिल्म ने तहलका मचा दिया था. सेक्स वर्कर की असल और बिना फिल्टर वाली कहानी ने सिनेमा को नया आयना दिखाया. फिल्म की कहानी आपको क्लाइमैक्स तक खींच ले जाएगी.

By: Shraddha Pandey | Published: September 17, 2025 3:39:02 PM IST

Anora The Sex Worker Movie: 2025 के ऑस्कर का सबसे बड़ा सरप्राइज कोई ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म थी जिसे कई देशों में टू बोल्ड टू बी स्क्रीनड (Too Bold To Be Screen) कहा गया. फिल्म का नाम था अनोरा (Anora). 5 अवॉर्ड जीतकर इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को अगर ताकत से दिखाया जाए, तो दुनिया भी झुक जाती है.

Anora की एक्ट्रेस एक सेक्स वर्कर है. लेकिन, यहां कोई ग्लैमर, कोई चमक-दमक नहीं. यह कहानी है उसकी असली जद्दोजहद की है जो भूख, दर्द, और रिश्तों की प्यास से भरी है. फिल्म की डिटेलिंग इतनी रॉ और बिना फिल्टर की है कि कई बार दर्शक अपनी सीट पर बेचैन हो उठते हैं. हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे कैमरा इंसान की आत्मा तक उतर आया हो.

वो पहचान जिसे सिर्फ एक टैग में कैद कर दिया गया

फिल्म आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज कितनी आसानी से ऐसे लोगों की पहचान को सिर्फ एक टैग में कैद कर देता है. Anora उस टैग को तोड़ती है और दिखाती है कि पीछे भी एक इंसान है, जिसकी हंसी और आंसू दोनों सच्चे हैं.

जहन ने उतरेगी नहीं कहानी

ऑस्कर का ग्लैमर भले ही इस फिल्म की जीत को सेलिब्रेट करता हो, लेकिन असली जीत उस सच्चाई की है, जिसे पर्दे पर नंगा करके रख दिया गया. यह फिल्म आपको डरा सकती है, रुला सकती है, और शायद गुस्सा भी दिला सकती है. लेकिन, एक बात तय है कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे.

