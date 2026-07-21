Annu Kapoor on Shah Rukh Khan: शाहरुख की सफलता की तारीफ, लेकिन ‘आखिरी सुपरस्टार’ वाली बात से असहमत दिखे अन्नू कपूर

Annu Kapoor on Shah Rukh Khan: बॉलीवुड में अक्सर यह बहस होती रहती है कि क्या आज के दौर में पहले जैसा सुपरस्टारडम बचा है. इसी बीच अभिनेता अन्नू कपूर ने शाहरुख खान को ‘आखिरी सुपरस्टार’ कहे जाने पर अपनी अलग राय रखी है. उन्होंने कहा कि किसी एक कलाकार को हमेशा के लिए आखिरी सुपरस्टार कहना सही नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ नए सितारे आते रहते हैं. बॉलीवुड में अक्सर यह बहस होती रहती है कि क्या आज के दौर में पहले जैसा सुपरस्टारडम बचा है. इसी बीच अभिनेता अन्नू कपूर ने शाहरुख खान को ‘आखिरी सुपरस्टार’ कहे जाने पर अपनी अलग राय रखी है. उन्होंने कहा कि किसी एक कलाकार को हमेशा के लिए आखिरी सुपरस्टार कहना सही नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ नए सितारे आते रहते हैं. एक बातचीत के दौरान अन्नू कपूर ने कहा कि मीडिया समय-समय पर अलग-अलग कलाकारों को ऐसे विशेषण देता रहा है. उनके मुताबिक, पहले भी कई अभिनेताओं को इसी तरह की उपाधियां मिलीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ती रही और नए चेहरे सामने आते रहे.उन्होंने कहा कि किसी कलाकार की लोकप्रियता का सही आकलन उसके लंबे करियर और लगातार बने रहने वाले प्रभाव से किया जाना चाहिए.

अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर का दिया उदाहरण

अन्नू कपूर ने अपनी बात रखते हुए अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और आशा भोंसले जैसे दिग्गजों का उदाहरण दिया. उनका कहना था कि इन कलाकारों ने कई दशकों तक अपनी पहचान और लोकप्रियता कायम रखी, जो बेहद दुर्लभ उपलब्धि है.उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में बने रहना ही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है.

शाहरुख के लंबे करियर पर भी की टिप्पणी

अन्नू कपूर ने बिना सीधे नाम लिए कहा कि जिस अभिनेता ने 1990 के दशक की शुरुआत में करियर शुरू किया, उसने अब तक शानदार सफर तय किया है. हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वही लोकप्रियता आने वाले दो दशकों तक भी बनी रहेगी. उनके मुताबिक, इसका जवाब समय ही देगा.

शाहरुख की सफलता की भी सराहना की

हालांकि अन्नू कपूर ने शाहरुख खान की उपलब्धियों की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि शाहरुख ने अपने दम पर वैश्विक पहचान बनाई है और आर्थिक सफलता भी हासिल की है. उनके अनुसार, इसमें कोई दो राय नहीं कि शाहरुख आज दुनिया के सबसे सफल भारतीय फिल्म सितारों में शामिल हैं.

फैमिली मैन के रूप में भी की तारीफ

अन्नू कपूर ने कहा कि उन्होंने हमेशा शाहरुख खान के बारे में यही सुना है कि वह अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं. उन्होंने उन्हें अच्छा पति, पिता और भाई बताया और कहा कि इंसान के ये गुण किसी भी स्टारडम से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं.

क्या था शाहरुख का ‘आखिरी सुपरस्टार’ वाला बयान?