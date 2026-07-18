Home > मनोरंजन > ऐश्वर्या-प्रियंका की राह पर पाकिस्तान की अनिका जमाल इकबाल: 75वें Miss World Contest में डेब्यू कर बनाएंगी नया रिकॉर्ड, जानें कौन हैं ये ब्यूटी क्वीन?

ऐश्वर्या-प्रियंका की राह पर पाकिस्तान की अनिका जमाल इकबाल: 75वें Miss World Contest में डेब्यू कर बनाएंगी नया रिकॉर्ड, जानें कौन हैं ये ब्यूटी क्वीन?

मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 73 साल के इतिहास में पहली बार 24 साल की अनिका जमाल पाकिस्तान को रीप्रजेंट करेंगी. वो इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट को लेकर काफी एक्सपीरिएंस बटोर चुकी हैं.

By: Kajal Jain | Published: July 18, 2026 5:28:22 PM IST

ऐश्वर्या-प्रियंका की राह पर पाकिस्तान की अनीका जमाल इकबाल: 75वें Miss World Contest में डेब्यू कर बनाएंगी नया रिकॉर्ड, जानें कौन हैं ये ब्यूटी क्वीन?
ऐश्वर्या-प्रियंका की राह पर पाकिस्तान की अनीका जमाल इकबाल: 75वें Miss World Contest में डेब्यू कर बनाएंगी नया रिकॉर्ड, जानें कौन हैं ये ब्यूटी क्वीन?


साल 2026 का मिस वर्ल्ड फेस्टिवल बेहद खास रहने वाला है. इस साल ऑर्गेनाइजेशन अपनी 75वें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी, जिसमें पाकिस्तान इतिहास रचने जा रहा है. वियतनाम में होने वाले इस ब्यूटी पेजेंट में 24 साल की अनिका जमाल इकबाल पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगी. हाल ही में अनिका जमाल इकबाल को मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का ताज पहनाया गया है और खबरों के मुताबिक वह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हैं. लेकिन इस पर पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक गुटे के विरोध की आशंका जताई गई है.

कौन हैं अनिका जमाल इकबाल?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा की तर्ज पर 24 साल की अनिका जमाल इकबाल ने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. यह पॉपुलर फेस पाकिस्तान की ओर से मिस अर्थ, मिस ग्लोबल, मिस कॉस्मो, मिस इको इंटरनेशनल और मिस ऑरा इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान को रीप्रजेंट कर चुकी हैं. कोसोवो में ऑर्गेनाइज्ड मिस फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड पेजेंट में वो चौथी रनर-अप रही जिसके चलते इंटरनेशनल मीडिया में काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी है.

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करियर में क्या खास करती हैं अनिका?

मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट में पाकिस्तान का चेहरा बनीं 24 साल की अनिका जमाल इकबाल लाहौर में कई चैरिटी संस्थाओं के साथ काम करती हैं. वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं. जिन मरीजों को लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है, अनिका उन्हें मेडिकल एड उपलब्ध कराती हैं. इकबाल को मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 डॉ. शफाक अख्तर ने लाहौर में मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड अताउल्लाह गुज्जर के साथ ताज पहनाया.

क्यों हो रहे हैं अनिका जमाल के इतने चर्चे?

मिस वर्ल्ड में अनिका जमाल का पार्टीसिपेशन मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन के लिए भी एक मील का पत्थर है, क्योंकि 25 साल के बाद, इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली प्रतिनिधि मिस वर्ल्ड के मंच पर उतरेंगी. मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पॉपुलर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में से एक है, जिसमें 100 से अधिक देशों की प्रतियोगी न केवल अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि पब्लिक स्पीकिंग,  सोशल इंपेक्ट प्रोजेक्ट और अपने कल्चर को रिप्रजेंट करती हैं.

कई पेजेंट विनर्स के लिए यह कॉन्टेस्ट एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल सर्विस और फिलेंथ्रॉफी के क्षेत्र में आगे बढ़ने और पॉपुलैरिटी हासिल करने में अहम रोल निभा चुका है. भारत में ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा जोनास जैसे कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने मिस वर्ल्ड की जीत को बॉलीवुड करियर के लिए लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल किया. इससे साउथ एशिया के कंटेस्टेंट को मजबूती से मंच पर उभराने में मदद मिली है.

ये भी पढ़ें:- ‘मेरे साथ बार-बार हुआ, मैं छोटी थी, टीनेजर थी…’ ऐसा प्रैशर डालते थे मेकर्स, दीया मिर्जा ने उठाया इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा!

Tags: entertainment newsMiss World IndiaMiss World Organisation
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