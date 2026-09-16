कंट्रोल भाई कंट्रोल… गणपति पूजा के बीच ऐसा क्या कर बैठीं अंकिता लोखंडे? वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने लगा दी क्लास

Ankita Lokhande Ganpati Puja Trolling: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे इन दिनों अपने किसी शो या फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गणपति पूजा के वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. गणपति उत्सव के दौरान पूजा करती नजर आईं अंकिता के कुछ वीडियोज सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर आलोचना शुरू कर दी. कई लोगों ने उनके अंदाज को लेकर सवाल उठाए तो कुछ ने इसे कैमरे से सामने जरूरत से ज्यादा एक्टिंग बताया.

पूजा के दौरान क्या करती दिखीं अंकिता?

वायरल हो रहे वीडियोज में अंकिता लोखंडे अन्य लोगों के साथ गणपति पूजन करती नजर आ रही हैं. इसी दौरान वह कुछ अलग तरह के एक्सप्रेशन देती और जोर-जोर से हुंकार भरती दिखाई देती हैं.

एक क्लिप में अंकिता लोखंडे बच्चे से जुड़े इशारे करती और अजीबोगरीब तरीके से हंसती नजर आ रही हैं.

वीडियो देख क्या बोलें यूजर्स?

इन वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ यूजर्स ने उनके अंदाज को नौटंकी बताया, जबकि कुछ ने पूजा के दौरान इस तरह की हरकतों पर आपत्ति जताई. वहीं कुछ लोगों ने इसे ओवरएक्टिंग बताते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन को कैमरे के सामने इस तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए.

अंकिता लोखंडे का करियर

अंकिता लोखंडे को सबसे बड़ी पहचान टीवी शो पवित्र रिश्ता से मिली थी. शो में उन्होंने अर्चना का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. इसके अलावा वह रियलिटी शो बिग बॉस 17, स्मार्ट जोड़ी, झलक दिखला जा, कॉमेडी सर्कस का नया दौर में नजर आईं. इसके साथ उन्होंने फिल्म जैसे मणिकर्णिका और बागी 3 जैसी फिल्मों में काम किया है.

अंकिता की निजी जिंदगी

अंकिता लोखंडे की निजी जिंदगी की बात करें तो, वह पवित्र रिश्ता के को-एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशन में रह चुकी थीं. जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया. और एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन विक्की जैन से शादी कर एक सुखी जीवन बिता रही हैं.