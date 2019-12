View this post on Instagram

Yaas it takes a village to get a propppaaa posing sesh done on the red carpet!!! Ankita Lokhande dips into a pink off shoulder gown for Filmfare Glamour and Style awards ❤️❤️ FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #ankitalokhande #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses