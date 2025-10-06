रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?
Home > मनोरंजन > टीवी > रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?

रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?

अंकिता लोखंडे ने बताया था कि उन्हें फिल्म में रोल के बदले प्रोड्यूसर के साथ सोने को कहा गया था. इसके बाद उन्होंने क्या किया?चलिए जानते हैं...

By: Kavita Rajput | Published: October 6, 2025 12:20:37 PM IST

रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?

Ankita Lokhande Casting Couch: अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande)  ने टीवी की दुनिया में काफी नाम कमाया. इसके बाद वह बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आईं. सालों की मेहनत के दम पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था. इस दौरान अंकिता को कुछ खराब अनुभवों से भी होकर गुजरना पड़ा. इनमें कास्टिंग काउच जैसी काली सच्चाई भी शामिल है. इस बात का खुलासा अंकिता ने खुद एक इंटरव्यू में किया था. अंकिता ने बताया था कि उन्हें फिल्म में रोल के बदले प्रोड्यूसर के साथ सोने को कहा गया था. 

रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?

साइनिंग अमाउंट के बदले मिला सोने का ऑफर 
मेरे साथ ये घटना मुंबई में हुई थी. एक साउथ फिल्म के लिए मैंने ऑडिशन दिया था और मैं सेलेक्ट हो गई थी. मुझे कॉल आया तो मैंने फिल्म साइन करने में हामी भर दी. मैंने अपनी मां को बताया कि मैं फिल्म साइन करने जा रही हूं, मुझे साइनिंग अमाउंट भी मिलेगा हालांकि मुझे कुछ अजीब भी लग रहा था कि सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कैसे हो रहा है. मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है. जब मैं वहां पहुंची तो मुझे रूम में अकेले बुलाया गया और मेरे कोऑर्डिनेटर को बाहर वेट करने को कहा गया. उन्होंने मुझसे कहा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. मैं तब सिर्फ 19 साल की थी और तब मेरा हीरोइन बनना है वाला फेज चल रहा था.   

रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?

अंकिता ने दिखाई चालाकी और…
अंकिता बोलीं, मैंने चालाकी दिखाई और कहा, किस तरह का कॉम्प्रोमाइज? क्या मुझे प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स के साथ पार्टी में जाना होगा?उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें प्रोड्यूसर के साथ सोना होगा,मैं ये बात सुनकर अपनी सीट से उठी और कहा, मुझे लगता है कि आपके प्रोड्यूसर को टैलेंट नहीं, सोने के लिए एक लड़की चाहिए और मैं वो लड़की नहीं हूं.ये कहकर मैं वहां से बाहर निकलने लगी.उस शख्स ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें मिल में लेने की पूरी कोशिश करूंगा. मैंने कहा कि अगर आप मुझे फिल्म में लेंगे भी न तो भी मैं ये फिल्म नहीं करूंगी. मुझे फिल्म नहीं करनी, ये गंदी और घटिया बात है. 

अंकिता का करियर
अंकिता ने कंगना रनोट की फिल्म मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ़ झांसी से डेब्यू किया था. इसके अलावा उन्हें बागी 3 और स्वतंत्र वीर सावरकर जैसी फिल्मों में देखा गया है. टीवी पर अंकिता ने पवित्र  रिश्ता जैसे शो से पॉपुलैरिटी हासिल की थी. 

Tags: Ankita LokhandeAnkita Lokhande moviesAnkita Lokhande Casting CouchAnkita Lokhande instagramAnkita Lokhande serials
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?
रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?
रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?
रोल चाहिए, प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा; जब एक्ट्रेस को मिला ऐसा ऑफर, जानिए आगे क्या हुआ?