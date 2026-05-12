जिसने कभी नहीं देखी दुनिया, उसने लिखा ‘अखियों के झरोखों’ से गीत, बिना आंखों के ही रच दिया इतिहास

Ankhiyon Ke Jharokhon Se Ravindra Jain: हिंदी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे हैं, जो आपको दिलों पर आज भी राज करते हैं. ‘अखियों के झरोखों’ सॉन्ग ऐसा ही है, जिसमें वातावरण की खूबसूरती जितनी सीन्स में दिखती है, उतनी ही गानों के शब्दों में. लेकिन आपको पता है कि ये गाना उस गीतकार ने लिखा है, जिसने अपनी आंखों से कभी दुनिया की खूबसूरती को देखा ही नहीं. इतना ही नहीं, इसी गीतकार ने ‘गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा’, ‘बिरज में होरी खेले रे रसिया’ जैसे गानों को भी लिखा है.

कौन है वो गीतकार?

हम जिस गीतकार के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम है रविंद्र जैन. रवींद्र जैन के बचपन से ही आंखें नहीं थीं. लेकिन उनकी अनोखी प्रतिभा ने उन्हें सबसे अलग घोषित कर दिया. नेत्रहीन होने के बावजूद, संगीत के प्रति उनके जुनून ने उन्हें शास्त्रीय संगीत में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया.

‘अखियों के झरोखों’ गाने मे दिखाया जादू

साल 1978 में हीरेन नाग के निर्देशन में बनी फिल्म अखियों के झरोखों के टाइटल सॉन्ग को रविंद्र जैन ने लिखा था. इस गाने को सचिन और रंजीता पर फिल्माया गया है. इस गाने को हेमलता द्वारा गाया गया है और इसमें म्यूजिक भी रविंद्र जैन ने दिया था.

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रवींद्र जैन का गायन करियर

रवींद्र जैन ने जैन ने 1960 में कलकत्ता में फिल्म जगत में प्रवेश किया. दस साल बाद, प्रतिभाभूषण भट्टाचार्य रवींद्र जैन को मुंबई ले गए, जहां उन्होंने उनकी फिल्म ‘क्रांति’ और ‘बलिदान’ के लिए संगीत तैयार किया. जनवरी 1972 में, जैन ने एक संगीतकार के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, उनका पहला फिल्मी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था. रवींद्र जैन ने अपने करियर में कई संगीत दिए हैं. उन्होंने ‘सुन सैबा सुन’, ‘गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा’, ‘बिरज में होरी खेले रे रसिया’, आदि गीत लिखे थे.

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