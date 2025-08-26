Home > मनोरंजन > Kaccha Badam गर्ल ने एक बार फिर ढाया कहर, लाल साड़ी में Anjali Arora ने लगाया हॉटनेस का तड़का..!

Anjali Arora Latest Video In Red Saree : वायरल गर्ल अंजली अरोड़ा ने एक बार फिर लोगों को अपना हालिया वीडियो शेयर कर हैरान कर दिया है. उनके लेटेस्ट वीडियो को देख लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. देखें वायरल वीडियो-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 26, 2025 10:21:51 IST

Anjali Arora Latest Video In Red Saree : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजली अरोड़ा आए दिन चर्चे में रहती हैं. कभी उनकी कोई फोटो वायरल हो रही होती है तो कभी कुछ. हाल ही में अंजली अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसे देख हर कोई उनकी हॉटनेस का दीवाना हो गया है. शेयर किए गए वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं और एक्ट्रेस का वीडियो इंटरनेट पर जमकर गर्दा उड़ा रहा है. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि इन्फ्लुएंसर ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी है. साड़ी में कुड़िए तू डेंजर लगती है गाने पर अंजली बवाल काट रही हैं. उनकी गजब की अदाएं देख लोग मदहोश हो गए हैं.

अंजली अरोड़ा (Anjali Arora) का लेटेस्ट वीडियो

अंजली अरोड़ा ने इस वीडियो को 22 घंटे पहले शेयर किया था और उसमें वो लाल कलर की साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं. वीडियो को अब तक 14 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, साथ ही 1 लाख से ऊपर लाइक्स भी मिल चुके हैं.

हालिया रील पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने लिखा- डेंजर तो लग रही वहीं दूसरे ने लिखा- हॉट. वहीं अन्य लोग ने दिल वाली इमोजी भी शेयर की है.

कौन हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Anjali Arora?

Anjali Arora को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है. वो अपनी गजब की रील्स, फोटोज और म्यूजिक वीडियोज के चलते चर्चा में आईं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंजली का जन्म 3 नंवबर 1999 को दिल्ली में हुआ था.  इन्फ्लुएंसर ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक वीडियोज और लिप सिंक से की थी.

अंजली ने Kacha Badam गाने पर वीडियो बनाया था जो की खूब वायरल हुआ था और इसी वीडियो से उन्हें रातों-रात पहचान मिल गई. इसके बाद उन्होंने कई गाने किए और Lock Upp शो में भी नजर आईं.

विवादों में भी रहा नाम

जितना ज्यादा अंजली अरोड़ा का करियर ग्लैम रहा है उतना ही उनका नाम विवादों में भी आया है. कई बार MMS और अफेयर को लेकर काफी चर्चों में रहीं. आज के समय में उन्हें हर कोई जानता हैं.

 

