कानपुर इवेंट के बाद बढ़ीं अंजलि अरोड़ा की मुश्किलें, ऑर्गनाइजर ने भेजा 1.20 करोड़ का नोटिस; FIR दर्ज करने की मांग

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा को 15 अक्टूबर को कानपुर में हुए नगाड़ा नाइट्स इवेंट के आयोजक ने 1.20 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेजा है. आयोजक का आरोप है कि 45 मिनट परफॉर्म करने की सहमति के बावजूद अंजलि ने सिर्फ 12 मिनट प्रस्तुति दी और स्टेज छोड़ दिया. आयोजक ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्वरूप नगर पुलिस से भी संपर्क किया है.

आयोजक ने क्या शिकायत की?

ऑर्गनाइज़र के मुताबिक, अंजलि अरोड़ा को इवेंट के लिए 2.75 लाख रुपये दिए गए, जबकि तय फीस 3 लाख रुपये थी. उनका दावा है कि इस घटना की वजह से स्पॉन्सर्स ने उनके पेमेंट रोक दिए, जिससे उन्हें लगभग 20 लाख का फाइनेंशियल नुकसान हुआ. लीगल नोटिस में कथित फाइनेंशियल नुकसान के साथ-साथ उनकी सोशल और प्रोफेशनल रेप्युटेशन को हुए नुकसान और उन्हें हुई मेंटल परेशानी के लिए मुआवज़ा मांगा गया है.

आयोजक के वकील ने क्या कहा?

ऑर्गनाइज़र की तरफ से सीनियर एडवोकेट करीम अहमद सिद्दीकी के मुताबिक, कानपुर के नगाड़ा नाइट्स 15 अक्टूबर को कानपुर के लाजपत भवन लॉन में हुआ था. इस इवेंट को शोर बैंड चलाने वाले अमन निगम, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाने वाले आशीष कुमार और इवेंट प्लानर अनुभव राज ने ऑर्गनाइज़ किया था.

सिद्दीकी ने कहा कि अंजलि की परफॉर्मेंस की फीस उनकी मैनेजर प्रीति दुबे से बातचीत के बाद 3 लाख रुपये तय की गई थी. कहा जाता है कि ऑर्गनाइज़र ने अलग-अलग बैंक अकाउंट में कुल 2.75 लाख रुपये ट्रांसफर किए. उन्होंने अंजलि और उनकी टीम के चार सदस्यों के हवाई यात्रा, रहने और खाने का खर्च भी उठाया.

देर से पहुंची थीं इवेंट में

आयोजक के मुताबिक, अंजलि अरोड़ा 15 अक्टूबर को कानपुर एयरपोर्ट पहुंचीं, लेकिन 75 हजार रुपये का बकाया भुगतान मिलने तक वहां से जाने को तैयार नहीं हुईं. आयोजक का दावा है कि रात 9 से 9:45 बजे के बीच होने वाली उनकी परफॉर्मेंस करीब 9:45 बजे शुरू हुई और वह सिर्फ 12 मिनट बाद स्टेज छोड़कर चली गईं. इसके बाद मैनेजमेंट टीम से विवाद हुआ. आयोजक ने आरोप लगाया कि इससे नाराज स्पॉन्सर्स ने भुगतान रोक दिया.

FIR की मांग की