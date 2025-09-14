मेरा MMS लीक…नामी इंफ्लुएंसर के ‘इंटीमेट Video’ से मचा हड़कंप, एक ही झलक देख होंगे शॉक!

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) होस्टेड कंट्रोवर्शियल शो लॉकअप से घर-घर में पॉपुलैरिटी बटोरने वालीं अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) आज एक नामी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. अंजलि अरोड़ा अपने बोल्ड और सिजलिंग वीडियो से फैंस को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. लेकिन, एक समय था जब सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का कथित MMS लीक हो गया था. जी हां, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे देख लोग ऐसा दावा कर रहे थे कि इसमें नजर आ रही लड़की और कोई नहीं बल्कि अंजलि अरोड़ा है.

क्या अंजलि अरोड़ा का इंटीमेट वीडियो हुआ था लीक?

दरअसल, जब अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora Video) लॉकअप शो में थीं, तब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह हद से ज्यादा अतरंगी अंदाज में बिस्तर पर नजर आ रही थीं. हालांकि, यह वीडियो कितना असली था या नकली इसपर कुछ कहना मुश्किल है. अब यह वीडियो इंटरनेट से पूरी तरह से हटा दिया गया है. लेकिन, इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर ही सामने आ जाती हैं.

वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक लड़की पूरी तरह से बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटी नजर आ रही है. हालांकि, यह तस्वीरें इतनी ब्लर हैं कि इनमें किसी को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल ही है.

‘इंटीमेट वीडियो’ लीक पर अंजलि अरोड़ा ने क्या कहा था?

अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora Controversy) ने पहले तो इंटीमेट वीडियो लीक होने पर कानूनी एक्शन लिया था और आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी. इसके बाद इंफ्लुएंसर ने एक पॉडकास्ट में बदताया था, जब वह एक शो में थी तो किसी ने उनका डीपफेक एमएमएस बनाकर लीक कर दिया था. उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कोई उनका वीडियो बाहर चल रहा है या कुछ हो रहा है. मगर वह इस वीडियो की वजह से बहुत ट्रामा में चली गई थीं.

सोशल मीडिया पर फेमस हैं अंजलि अरोड़ा

बता दें, अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora Instagram) सोशल मीडिया की दुनिया में जानी-मानी इंफ्लुएंसर हैं. जब भारत में टिक-टॉक था तो उनके 9 मिलियन फॉलोअर्स थे. इसके बाद उन्होंने अपनी पहचान इंस्टाग्राम पर बनाई और कच्चा बादाम गर्ल से फेमस हुईं. अब अंजलि के इंस्टाग्राम पर 13.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.