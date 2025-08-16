अनीता आडवाणी का सनसनीखेज खुलासा, राजेश खन्ना ने उनसे गुपचुप रचाई थी शादी, अंतिम विदाई पर बाउंसर ने…

Rajesh Khanna Secretly Married To Anita Advani: बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। हालाँकि, दोनों 1982 में अलग हो गए और अलग-अलग घरों में रहने लगे। इसके बाद, अभिनेत्री अनीता आडवाणी, राजेश खन्ना के अंतिम दिनों तक उनके साथ रहीं। अब, सुपरस्टार के निधन के सालों बाद, अभिनेत्री ने खुलासा किया है कि राजेश खन्ना ने उनसे गुपचुप तरीके से शादी की थी।

मेरी सहेली को दिए एक हालिया इंटरव्यू में, अनीता आडवाणी ने कहा- ‘हमने गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी इन बातों पर खुलकर बात नहीं करता। सब कहते हैं कि हम दोस्त हैं या हम रिलेशनशिप में हैं या कुछ और।’

अनीता ने कहा ‘एक रात हमारी शादी हो गई…’

राजेश खन्ना से अपनी शादी के बारे में अनीता ने कहा- ‘मीडिया में पहले ही खबर आ चुकी थी कि मैं उनके साथ हूँ, इसलिए हम दोनों में से किसी को भी शादी की सार्वजनिक घोषणा करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हमें कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था। मैंने एक मंगलसूत्र बनवाया था, जो सोने और काले मोतियों से बना था। उन्होंने मुझे पहनाया। फिर उन्होंने सिंदूर लगाया और कहा कि आज से तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो।’ बस यूँ ही, एक रात हमारी शादी हो गई।’

अनीता आडवाणी ने आगे कहा- ‘मैं डिंपल कपाड़िया से पहले उनकी ज़िंदगी में आई थी। लेकिन उस समय हमारी शादी नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। आखिरकार, मैं जयपुर वापस आ गई।’

अनीता राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गईं?

अनीता ने आगे राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार के बारे में बात की जिसमें अभिनेता के परिवार ने उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा- ‘मुझे अंदर जाने से रोकने के लिए उन्होंने वहाँ बाउंसर तैनात कर दिए थे, मुझे यह बात मेरे दोस्तों से पता चली। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मैं दंग रह गई और पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है?’

अभिनेत्री कहती हैं- ‘मेरे कुछ कर्मचारियों और करीबी दोस्तों ने मुझे जाने के लिए प्रोत्साहित किया, यहाँ तक कि सुझाव दिया कि मैं एक कैमरा लेकर उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन मैंने सोचा, मैं इतने पवित्र दिन ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इसलिए मैं नहीं गई। मैंने अपना चौथा उनके लिए एक मंदिर में अकेले रखा।’ सब कुछ होने के बाद भी, वहाँ जाना मेरी शान के खिलाफ होता और सच कहूँ तो, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना, मेरे लिए बाउंसर बुलाना उनकी शान के खिलाफ था।’

‘वे सीटें ब्लॉक कर रहे थे ताकि मुझे बैठने की जगह न मिले’

अनीता अंत में कहती हैं- ‘मेरी एक दोस्त, जो वहाँ गई थी, उसने मुझे बताया कि वे सीटें ब्लॉक कर रहे थे ताकि मुझे बैठने की जगह न मिले। उन्होंने हमारे एक पारिवारिक वकील से भी कहा कि अगर मैं वहाँ गई तो मेरा ख्याल रखें। इसका क्या मतलब था? मैं हैरान रह गई। मैं काकाजी के चौथे पर कभी तमाशा करने नहीं जाती। मैं सोच भी नहीं सकती। इसलिए मैं नहीं गई। और वहाँ क्या हुआ? यह सब बस दिखावा था। किसी के मन में उनके लिए कोई सच्ची भावना नहीं थी।’