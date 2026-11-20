म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने बिजनेसवुमन और सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन के साथ अपनी शादी की कुछ नई तस्वीरें साझा की हैं. उन्होंने थैंक-यू नोट में लिखा कि लोगों का प्यार देख उनका दिल भारी हो गया. साझा की गई तस्वीरों में यह कपल परिवार और दोस्तों के साथ नजर आ रहा है. शादी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अभिनेता रजनीकांत भी शामिल हुए थे.

खूबसूरत अंदाज में दिखा कपल

अनिरुद्ध रविचंदर ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर कीं. पहली तस्वीर में वह काव्या के साथ हाथ में हाथ डाले चलते हुए उसे देखते हुए दिख रहे हैं. काव्या मारनन ने लाल जंपसूट पहना था, जबकि अनिरुद्ध ने काले रंग के कपड़े पहने थे.

एमके स्टालिन में दिखे

एक और फ़ोटो में नए शादीशुदा जोड़े को स्टालिन के साथ दिखाया गया. एक अलग फ़्रेम में, रजनीकांत जोड़े को आशीर्वाद देते और उनके साथ पोज़ देते हुए देखे गए. एक्टर और उनके भतीजे अनिरुद्ध ने सफ़ेद शर्ट और ट्राउज़र पहना था.

फैंस का किया धन्यवाद

म्यूज़िक कंपोज़र ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘हमारा दिल भर गया है. आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए शब्दों से ज़्यादा मायने रखता है. इस नई शुरुआत को और भी खास बनाने के लिए धन्यवाद। हम आपका सारा प्यार अपने साथ रखते हैं.’

एक नजर इनकी शादी पर

काव्या के माता-पिता कलानिधि मारन और कावेरी मारन ने राजनीतिक नेताओं और फिल्मी हस्तियों को शादी के जश्न का न्योता देना शुरू किया था. इसके बाद दोनों की शादी की खबर आधिकारिक हो गई. शादी का जश्न 10 नवंबर को ग्रीस में शुरू हुआ और 11 नवंबर को दोनों ने शादी की रस्में पूरी कीं. अब 21 नवंबर को चेन्नई में उनका वेडिंग रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा.

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