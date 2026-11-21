म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन 21 नवंबर 2026 को चेन्नई के ITC ग्रैंड चोला होटल में अपनी शादी का रिसेप्शन आयोजित कर रहे हैं. इससे पहले दोनों ने 11 नवंबर को ग्रीस में एक निजी समारोह में शादी की थी. शादी से जुड़ी रस्में 10 नवंबर से शुरू हुई थीं. रिसेप्शन में शामिल होने के लिए कई बड़ी हस्तियां चेन्नई पहुंचीं. इस लिस्ट में सुपरस्टार रजनीकांत-कमल हासन से लेकर तमिलनाडु CM विजय तक शामिल हुए.

रजनीकांत हुए शामिल

सुपरस्टार रजनीकांत चेन्नई में अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी के रिसेप्शन में वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और जाने-माने डायरेक्टर केएस रविकुमार के साथ पोज देते हुए देखे गए.







डायरेक्टर एटली भी समारोह में पहुंचे

फिल्ममेकर एटली और उनकी पत्नी, प्रोड्यूसर प्रिया एटली, चेन्नई में अपनी शादी के रिसेप्शन में अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के साथ स्टेज पर दिखे. एटली ने काले रंग की कढ़ाई वाली शेरवानी पहनी थी, जबकि प्रिया ने लाल रंग का लहंगा चुना था.







कमल हासन का दिखा शानदार अंदाज

सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन ने चेन्नई में अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी के रिसेप्शन में हल्के-फुल्के पल बिताए. तमिल सिनेमा के ये दोनों लेजेंड्स एक साथ हंसते हुए दिखे, जिससे स्टार्स से भरी इस पार्टी में उनकी दोस्ती की झलक मिली.







तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी







एक नजर काव्या-अनिरुद्ध की शादी पर

अनिरुद्ध और काव्या ने 10 नवंबर को प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद 11 नवंबर को ग्रीस में शादी की थी. उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहीं. हालांकि, शादी के तरीके ने भी लोगों का ध्यान खींचा.

DMK IT विंग के सचिव डॉ. TRB राजा ने बताया कि कपल ने ‘सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज’ के तरीके से शादी की है. यह शादी की एक ऐसी परंपरा है, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु में समाज सुधारक पेरियार ईवी रामासामी के सामाजिक आंदोलन से जुड़ी है.

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