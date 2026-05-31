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अनिल कपूर ने ठुकरानी चाही थी ‘जुदाई’ फिल्म, श्रीदेवी संग काम करने का नहीं था मन, फिर हुआ चमत्कार

Anil Kapoor: साल 1997 में आई फिल्म 'जुदाई' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था. लेकिन क्या आपको पता है कि अभिनेता अनिल कपूर एक्ट्रेस श्रीदेवी संग पहले फिल्म नहीं करना चाहते थे. फिर मजबूरी में किया काम. चलिए जानते हैं पूरी वजह.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 31, 2026 10:59:22 AM IST

जुदाई फिल्म में अनिल कपूर नहीं करना चाहते थे काम, फिर मजबूरी में की मूवी
जुदाई फिल्म में अनिल कपूर नहीं करना चाहते थे काम, फिर मजबूरी में की मूवी


बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में की हैं. आज हम आपको फिल्म ‘जुदाई’ से जुड़ा एक किस्सा बता रहे हैं. अभिनेता फिल्म में मौजूद दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी पहले काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर किसी कारणवश फिल्म की. फिर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया और जबरदस्त हिट साबित हुई. आखिर अनिल कपूर श्रीदेवी संग क्यों नहीं करना चाहते थे काम?

अनिल कपूर क्यों नहीं करना चाहते थे फिल्म?

अनिल कपूर और श्रीदेवी ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है. लेकिन उन्होंने ‘जुदाई’ फिल्म में उनके साथ काम करने से मना कर दिया था. अभिनेता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें इस फिल्म में अपना किरदार बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वे बार-बार इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर रहे थे. वे कहते हैं कि मैं मूवी में अपने रोल को खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. लेकिन मेरे ऊपर फैमिली और अपने प्रोडक्शन हाउस का बहुत ज्यादा दबाव था. आपको बता दें कि इस फिल्म को अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था. 

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मजबूरी में की फिल्म

अनिल कपूर ने बताया कि घर की प्रोडक्शन कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी. क्योंकि इससे पहले 1993 में आई फिल्म ‘रूप की रानी चोरों का राजा’ बुरी तरह फ्लॉप रही, जिससे हमें काफी फाइनेंशियली नुकसान हुआ था. घर की इज्जत बचाने और तंगी से उभरने के लिए मुझे इस फिल्म में काम करना पड़ा. इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर भी नजर आए थे. लेकिन जब यह फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हुई, तो यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी. 

फिल्म ‘जुदाई’ के बारे में

इस फिल्म का निर्देशन राज कंवर ने किया था. फिल्म की कहानी की बात करें तो पैसों की लालची काजल (श्रीदेवी) अपने ईमानदार इंजीनियर पति राज (अनिल कपूर) को उसके मालिक की अमीर बेटी, जान्हवी (उर्मिला मातोंडकर) से शादी करने को कहती है. हालांकि, वह आनेवाली समस्याओं से अनजान है. इसी आधार पर कहानी आगे बढ़ती है. 

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Tags: anil kapoorsridevi
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