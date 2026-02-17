फिल्म ‘नायक’ के बाद अनिल कपूर को क्यों मिले राजनीतिक ऑफर? अभिनेता ने खुद बताया

Anil Kapoor: ‘नायक द रियल हीरो’ अनिल कपूर के लंबे और शानदार करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है. इसे एस. शंकर ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में अनिल कपूर ने शिवाजी राव का रोल किया था, जो एक कैमरामैन था और एक दिन के लिए महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बन जाता है. हाल ही में अनिल कपूर ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कई वर्कशॉप अटेंड किया था. फिल्म रिलीज होने के बाद कई पॉलिटिकल पार्टियों ने उनसे कॉन्टैक्ट भी किया था.
इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में अनिल कपूर ने कहा ‘मैं हमेशा खुद को एक स्टूडेंट मानता हूं. मैं एक एक्टर के तौर पर ग्रो करना चाहता हूं. मेरा मानना है कि कोई न कोई मुझे हमेशा बेहतर जानता है.’
विराट कोहली फिर पहुंचे वृन्दावन! अनुष्का संग प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, सादगी ने मचाया तहलका-वीडियो वायरल
उन्होंने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए वर्कशॉप करने के बारे में अपने दोस्त और थिएटर डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान से कॉन्टैक्ट किया था. वह कई वर्कशॉप और रिहर्सल के लिए माहिम में उनके ऑफिस जाते थे. अनिल ने कहा कि उन्होंने अभी तक साथ में कोई प्ले नहीं किया है. लेकिन यह उनकी विश लिस्ट में है. उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वे ‘नायक’ से भी बड़ी किसी चीज पर कोलेबोरेट करेगा.
पॉलिटिक्स में आने का ऑफर मिला
फिल्म में उनकी दमदार परफॉर्मेंस के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया था. अनिल कपूर ने कहा, “कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन मैंने उसे वहीं खत्म कर दिया था. ऐसे ऑफर सीधे नहीं आते, किसी और के जरिए आते है. दूसरी पार्टी भी समझती है कि मुझे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है.’
Shreyas Mishra JEE Topper 2026: कौन है दिल्ली के श्रेयस मिश्रा, जिन्होंने JEE Main 2026 में किया टॉप, जानें अन्य के नाम…!
उन्होंने आगे कहा, “अगर मैं कुछ करता हूं, तो पूरी ईमानदारी और लगन से करता हूं. लेकिन मेरी पॉलिटिक्स में पूरी तरह से कमिट होने की इच्छा नहीं है. मैं जो भी करता हूं, उसमें अपना 100 परसेंट देना चाहता हूं.”
यूनाइटेड नेशंस का ऑफर ठुकराया
अनिल कपूर ने यह भी बताया कि जब स्लमडो मिलियनेयर रिलीज हुई और उन्हें इंटरनेशनल पहचान मिली, तो यूनाइटेड नेशंस (UN) ने उन्हें ब्रांड एंबेसडर का पद ऑफर किया था. लेकिन उन्होंने मना कर दिया था.
Chandigarh: पंजाब या हरियाणा! एक शहर पर दो राज्यों का हक क्यों? जानें चंडीगढ़ की ऐतिहासिक कहानी
उन्होंने कहा, “मैं इसे सिर्फ़ एक फोटो खिंचवाने का मौका नहीं बनाना चाहता था. मैं चार तस्वीरें लेकर कुछ नहीं करना चाहता था. अगर मैं ऐसा करता तो मैं इसे पूरे लगन से करता, लेकिन उस समय मेरी दूसरी जरूरतें थीं, इसलिए मैंने मना कर दिया. मुझसे बेहतर लोग हैं जो राज्यसभा और लोकसभा में रहने के लायक है.”