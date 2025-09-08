Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जब इस एक्ट्रेस को नहाते देख खुली रह गईं Anil Kapoor की आंखें, मच गया था तहलका

किमी काटकर अपने ग्लैमरस और बोल्ड किरदारों के लिए फेमस हुआ करती थीं। फिल्म काला बाजार में तो उन्होंने एक बोल्ड बाथ सीन देने से भी परहेज नहीं किया था।

Published: September 8, 2025 10:55:51 IST

Kimi Katkar Facts: बॉलीवुड में 90 के दशक में कुछ अभिनेत्रियां आईं जिन्होंने फिल्मों में बोल्डनेस दिखने से परहेज नहीं किया। इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस ने तो लंबे समय तक बॉलीवुड में राज किया जबकि कुछ अच्छे करियर के बावजूद गुमनाम हो गईं। दरअसल इन्होंने अच्छे खासे करियर को अलविदा कहकर शादी करके अपना घर बसा लिया और फिल्मों से दूर हो गईं। आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया लेकिन फिर फिल्में छोड़ दीं। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि किमी काटकर हैं।

बोल्ड सीन देकर मचा दी थी खलबली

जी हां, किमी काटकर अपने ग्लैमरस और बोल्ड किरदारों के लिए फेमस हुआ करती थीं। फिल्म काला बाजार में तो उन्होंने एक बोल्ड बाथ सीन देने से भी परहेज नहीं किया था। इस फिल्म में एक बाथ सीन था जिसमें नहाती हुई किमी को अनिल कपूर निहारते हुए नजर आते हैं। किमी को इस अंदाज में देख उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह सीन किमी की बोल्डनेस के चलते खूब सुर्ख़ियों में आया था। अनिल कपूर के साथ बड़े परदे पर किमी की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था। यहां तक कि दोनों के ऑफ स्क्रीन रोमांस की खबरें भी सामने आने लगी थीं।

 

जुम्मा चुम्मा गर्ल के नाम से मशहूर थीं किमी

वैसे किमी को सबसे ज्यादा याद एक और फिल्म के लिए किया जाता है जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थीं। ये फिल्म थी हम जिसमें किमी पर फिल्माया गया गाना जुम्मा चुम्मा बेहद फेमस हुआ था। किमी को इस फिल्म के अलावा  गंगा जमुना सरस्वती, शेरदिल, दरिया दिल, मर्द की जुबां, वर्दी, दरार जैसी फिल्मों के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने 1985 में फिल्म पत्थर दिल से डेब्यू किया था।  

शादी के बाद गायब हो गईं किमी

उनकी आखिरी फिल्म 1992 में रिलीज हुई हमला थी जिसके बाद किमी फिल्मों में अचानक गायब हो गईं। दरअसल उन्होंने एक फेमस फोटोग्राफर शांतनु शूरी वाडेकर से शादी कर अपना घर बसा लिया और फिर एक बेटे की मां बन गईं जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किमी अब अपनी फॅमिली के साथ गोवा में रहती हैं। कुछ साल पहले किमी की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं जिसमें उनका लुक काफी बदला हुआ नजर आ रहा था। 

