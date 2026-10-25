दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक के हमशक्ल को देख भावुक हुए अनिल कपूर, आखिर इंडिया के टॉप 1% शो में ऐसा क्या हुआ?

अनिल कपूर हाल ही में अपने करीबी दोस्त और दिवंगत एक्टर-फिल्ममेकर सतीश कौशिक को याद कर भावुक हो गए. दरअसल, अपने शो ‘इंडिया के टॉप 1% – द अनिल कपूर शो’ में उनकी मुलाकात एक ऐसे कंटेस्टेंट से हुई, जिसका चेहरा सतीश कौशिक से काफी मिलता-जुलता था. उसे देखकर अनिल कपूर को अपने दोस्त की याद आ गई.

शो के दौरान क्या हुआ?

‘इंडिया के टॉप 1%’ शो में गगन नाम का एक कंटेस्टेंट पहुंचा, जिसकी शक्ल सतीश कौशिक से काफी मिलती थी. उसे देखकर अनिल कपूर को अपने दिवंगत दोस्त की याद आ गई. अनिल ने कहा कि गगन उन्हें सतीश कौशिक की याद दिलाते हैं. वहीं, गगन ने बताया कि कई लोग उन्हें सतीश कौशिक जैसा दिखने वाला कहते हैं.

सतीश कौशिक के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए अनिल कपूर भावुक हो गए. उन्होंने कहा, ‘सतीश के साथ मेरा रिश्ता ऐसा था, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता. अगर यह शूट 70 मिनट का भी होता, तो भी उनकी कहानियां सुनाने के लिए काफी नहीं होता. वह मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे। उनका टैलेंट और उनका मजाकिया अंदाज भी कमाल का था.’

अनिल कपूर ने सतीश कौशिक को याद किया

अनिल कपूर ने बताया कि वह सतीश कौशिक को प्यार से ‘डैनी डेविटो’ बुलाते थे. दोनों को फिल्म ‘ट्विन्स’ पसंद थी और वे पर्दे पर जुड़वां भाइयों का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका. अनिल ने कहा कि सतीश उनके जुड़वां भाई जैसे थे. वह उनकी खुशी, गुस्से और हर भावना को अच्छी तरह समझते थे.

सतीश कौशिक के बारे में

सतीश कौशिक ने हिंदी सिनेमा में चार दशक से ज्यादा काम किया. फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ में कैलेंडर के किरदार से उन्हें खास पहचान मिली. उन्होंने ‘राम लखन’, ‘साजन चले ससुराल’ और ‘दीवाना मस्ताना’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया. इसके अलावा, उन्होंने ‘तेरे नाम’ समेत कई फिल्मों का निर्देशन भी किया. 9 मार्च 2023 को 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.

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