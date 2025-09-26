तकनीक पर पानी की तरह खर्च किया पैसा, फिर भी दर्शकों ने कर दिया रिजेक्ट

साल 2000 में रिलीज हुई “राजू चाचा” बॉलीवुड की उस फिल्मों में बड़ी मेहनत और बजट खर्च हुआ. अजय देवगन ने इसे प्रोड्यूस किया और अनिल देवगन ने डायरेक्ट किया. फिल्म में अजय देवगन, काजोल, ऋषि कपूर और संजय दत्त (स्पेशल अपीयरेंस) थे. इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई.फिल्म में अजय देवगन और काजोल की रियल-लाइफ जोड़ी थी, साथ ही ऋषि कपूर और संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकार भी जुड़े थे. इतनी शानदार टीम और बड़ी मेहनत के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं सकी और इसे महंगी फ्लॉप का तमगा मिला.

फिल्म की कहानी और खासियत

राजू चाचा की, कहानी शेखर के इर्द-गिर्द घूमती है. शेखर एक चालाक और स्मार्ट व्यक्ति है, जो तीन बच्चों को उनके स्वार्थी रिश्तेदारों के रूप में पेश करता है. कहानी में एक्शन,ड्रामा और हल्की-फुल्की कॉमेडी का मिश्रण था.इसे परिवार और बच्चों दोनों के लिए मनोंरजन बनाने की कोशिश की गई थी.

स्टार पावर और एक्सपेक्टेशन

फिल्म में अजय देवगन और काजोल की जोड़ी थी,जो उस समय बॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ी मानी जाती था.ऋषि कपूर और संजय दत्त की मौजूदगी फिल्म की अपील बढ़ाती थी.लेकिन फिल्म की कहानी और तकनीक उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. दर्शकों ने कहानी को साधारण और थोड़ी लंबी पाई, जिससे फिल्म का रोमांच कम हो गया.

तकनीकी प्रयोग और चुनौती

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसका तकनीकी प्रयोग “राजू चाचा” में पहले बार बड़ी मात्रा में विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया. इसका मकसद कहानी को और आकर्षक बनाना था. लेकिन तकनीक का इस्तेमाल दर्शकों की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. कुछ इफेक्ट्स अधूरे लगे और फिल्म का फ्लो धीमा महसूस हुआ.





बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन

फिल्म का बजट लगभग ₹25 करोड़ था. रिलीज के बाद फिल्म ने लगभग ₹20.92 करोड़ की कमाई की. इसका मतलब है कि फिल्म अपने बजट को भी बाद में माना कि इस नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें कई प्रोजेक्ट्स करने पड़े.