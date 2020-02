बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Angrezi Medium Trailer Released: इरफान खान, करीना कपूर और राधिका मदान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर रिलीज हो गया है. अंग्रेजी सीखकर जीवन में कुछ अच्छा करने और पिता-बेटी के रिश्ते में उतार-चढ़ाव को अंग्रेजी भाषा के इर्द-गिर्द दिखाने की कोशिश में बनी होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित अंग्रेजी मीडियम राजस्थान और लंदन की खूबसूरती इस फिल्म को और बेहतर बना ही है. इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम का सीक्वल है. मैडॉक फिल्म्स और लंदन कॉलिंग प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले अंग्रेजी मीडियम अच्छे और टैलेंटेड स्टार कास्ट और भावनात्मक रूप से बेहतरीन स्टोरी के सांचे में पिरोई दिखती है.

इरफान खान की कमबैक फिल्म मानी जा रही अंग्रेजी मीडियम में करीना कपूर के साथ ही राधिका मदान भी हैं. राधिका इस फिल्म में इरफान की बेटी की भूमिका निभा रही हैं जो कि लंदन में पढ़ने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन छोटे शहरों में अंग्रेजी की अच्छी जानकारी का अभाव से किस तरह उनके लंदन जाने के सपने को कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ता है, इसी की कहानी है अंग्रेजी मीडियम. अंग्रेजी मीडियम में डिंपल कपाड़िया, दीपक डोबरियाल, पंकज त्रिपाठी, मनु ऋषि, रणवीर शौरी, पूर्वी जैन, कीकू शारदा, जाकिर हुसैन और मेघना मलिक जैसे कई अन्य कलाकार है.

उल्लेखनीय है कि बीते दो साल से लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे इरफान खान ने इलाज खत्म कर बीते साल अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग पूरी की और फिर इलाज के लिए लंदन लौट गए. बीते कल यानी 12 फरवरी को अंग्रेजी मीडियम का पोस्टर जारी करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज पोस्ट किया.

इरफान खान ने बेहद इमोशनल वीडियो मैसेज में कहा- हैलो भाइयों बहनों, नमस्कार! मैं इरफान खान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी. खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है. यकीन मानिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं, जितने प्यार से हमलोगों ने इसे बनाया है. लेकिन मेरे शरीर के भीतर कुछ अनचाहे मेहमान बैठे हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है. देखते हैं किस करवट ऊंट बैठता है. जैसा भी होगा आपको इत्तेला कर दी जाएगी. कहावत है कि When life gives you a lemons, you make a lemonade. बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन जब सच में जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती हैं ना तो शिकंजी बनाना काफी मुश्किल हो जाता है.

