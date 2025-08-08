Andhera Trailer: आ रहा है ‘अंधेरा’… अमेजन प्राइम की नई हॉरर सीरीज रगों में भर देगी दहशत, ट्रेलर देख छूट जाएंगे पसीने!

Andhera Trailer: अमेज़न प्राइम एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहाँ हॉरर के मामले में एक के बाद एक कंटेंट मौजूद हैं। हॉरर के मामले में अमेज़न की सीरीज़ कमाल की हैं। ‘अधूरा’ हो या ‘ख़ौफ़’, सभी ने एक अलग तरह के डर से हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। अब एक और सीरीज़ आ रही है, जिसका ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। सीरीज़ का नाम ‘अँधेरा’ है। सीरीज़ में प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा, प्राजक्ता कोली और सुरवीन चावला नज़र आएंगी।

‘अँधेरा’ लौट आया है

अमेज़न प्राइम ने सीरीज़ का ट्रेलर शेयर कर दिया है। सीरीज़ की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अचानक गायब हो गई है। एक लड़का है जो इस लड़की को सपनों में देखता है और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जिसे लगता है कि कुछ ‘अँधेरा’ लौट आया है।

सीरीज़ का ट्रेलर काफी दिलचस्प है। अच्छी बात यह है कि ट्रेलर सीरीज़ की कहानी के बारे में कुछ खास नहीं बताता। ऐसे में फैंस के लिए सीरीज़ का इंतज़ार काफी दिलचस्प हो जाता है। प्राजक्ता कोली इस सीरीज़ के साथ पर्दे पर वापसी कर रही हैं। उन्हें आखिरी बार नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ‘मिसमैच्ड’ के सीज़न 2 में देखा गया था। इस सीरीज़ में प्राजक्ता एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभा रही हैं।

Katrina Kaif Pregnant: बच्चे की गूंजेगी किलकारियां विक्की कौशल के घर, मां बनने वाली हैं कैटरीना कैफ?

ये रही रिलीज डेट

अभिनेत्री सुरवीन चावला की बात करें तो पिछले दो महीनों में यह सुरवीन की तीसरी सीरीज़ है। इससे पहले वह ‘राणा नायडू 2’ और ‘मंडला मर्डर्स’ में नज़र आ चुकी हैं। इस सीरीज़ में भी वह मुख्य भूमिका में हैं। सुरवीन एक काबिल अभिनेत्री हैं, इसलिए प्रशंसक उन्हें देखने के लिए भी उत्सुक हैं। सीरीज़ में तीसरा अहम किरदार करणवीर मल्होत्रा का है। करण इससे पहले ‘द फॉरगेटन आर्मी- आज़ादी के लिए’, ‘थोड्स’ और ‘सिलेक्शन डे’ जैसे शोज़ में नज़र आ चुके हैं। इस सीरीज़ में प्रिया बापट भी हैं, जो एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रही हैं। यह सीरीज़ 14 अगस्त से अमेज़न पर स्ट्रीम होगी।

20 मिनट तक इस एक्ट्रेस को Kiss करते रहे थे Emraan Hashmi! शर्म-हया की सीमाएं लांग तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड