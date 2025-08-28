Home > मनोरंजन > Ananya Panday का ट्रेडिशनल अवतार देख उड़ गए फैंस के होश, बोले- ये है असली बिजली की रानी…

Ananya Panday tradition Look: चंकी पांडे की बेटी एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने हाल ही में अपना ट्रेडिशनल अवतार दिखाकर फैंस को चौंका दिया है। उनका साड़ी लुक देखकर फैंस भी उनपर फिदा हो गए हैं।

August 28, 2025

Ananya Panday In Saree: अनन्या पांडे बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जो चुलबुली भी हैं और फैशनेबल भी। उनकी तारीफों के पुल बांधते उनके फैंस भी नहीं थकते। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने ट्रेडिशनल लुक (Traditional Look) से अपने चहेते फैंस का सारा फोकस चुरा लिया है। दरअसल, उनका इंस्टाग्राम खोलते ही फैंस उनपर प्यार की बारिश कर रहे हैं, अब ऐसा क्यों आप खुद ही देख लीजिए।

अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने साड़ी में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों पर लोग कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं और खूब प्याप उढ़ेल रहे हैं। कई लोग तो उन्हें दीपिका पादुकोण की कॉपी कह रहे हैं। वहीं, लुक से ज्यादा चर्चा में हैं उनका झुमका, जो दीपिका को कांटे की टक्कर दे रही हैं। जी हां, दीपिका भी अक्सर हैवी झुमके के साथ ऐसा ही लुक कैरी करती हैं। 

मेहंदी ग्रीन और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन वाली इस साड़ी में अनन्या वाकई किसी परी से कम नहीं लग रही हैं। साड़ी के ड्रेप से लेकर उनके ब्लाउज का डिजाइन सबकुछ काबिले तारीफ है। यही नहीं, साड़ी के बॉर्डर पर किए बारीक वर्क भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। वाकई ऐसा जरी मिरर वर्क इस फेस्टिव सीजन में सुपरहिट रहने वाला है। ​उनके फैशन सेंस को कॉपी करने वाली ​लड़कियों के लिए अनन्या का ये लुक किसी तोहफे से कम नहीं।

बप्पा का किया वेलकम

वहीं, अनन्या ने इसके अलावा एक और वीडयो कुछ मिनटों पहले ही शेयर किया है। इस वीडियो में वो अपने घर पर गणपति बप्पा की स्थापना करती दिख रही हैं। क्लिप अनन्या के अकाउंट पर आप देख सकते हैं। साथ ही, उनके चेहरे की एक्साइटमेंट बता रही है कि उन्हें बप्पा को अपने घर लाकर किसी खुशी मिली है। एक्ट्रेस बप्पा का स्वागत करते हुए बड़े ही प्यार से उन्हें चूमती दिख रही हैं। उनका ये अंदाज फैंस को भी भा गया है।

