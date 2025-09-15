Maldives वेकेशन पर Ananya Panday ने पहना इतना महंगा स्विमसूट, कीमत जान फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
Ananya Panday Swimsuit Cost अनन्या पांडे इन दिनों मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं और अपनी सेक्सी तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। इस दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी अटेंशन गेन कर रही हैं, जिसमें एक्ट्रेस पिंक कलर के स्विमसूट में नजर आ रही हैं और इस स्विमसूट की कीमत जानकर लोगों के होश उड़ गए हैं, तो चलिए जानते हैं कीमत

By: chhaya sharma | Published: September 15, 2025 7:12:22 PM IST

Ananya panday baby pink swimsuit costs more than 1 lakh
Ananya panday baby pink swimsuit costs more than 1 lakh

Ananya Panday In Maldives Vacation: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे फिल्मों के अलावा अपने बोल्ड और सेक्सी लुक की वजह से भी खबरों का हिस्सा बनी रहती हैं, फैंस को एक्ट्रेस का हर अंदाज बेहद ज्यादा पसंद है। इन दिनों अनन्या पांडे मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं और अपनी सेक्सी तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। 

 मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं अनन्या पांडे

दरअसल, अनन्या पांडे (Ananya Panday) मालदीव में वेकेशन एंजॉय करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं, जिसकी एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज साफ नजर आ रहा हैं। एक्ट्रेस के लुक पर फैंस एक बार फिर फिदा हो गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अनन्या पांडे के बिकिनी लुक ने खींचा है, जिसमें वह बेबी पिंक कलर के चैनल स्विमसूट में नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अनन्या पांडे एक फोटो में बेबी पिंक कलर के Chanel वन-पीस स्विमसूट में दिख रही हैं। यह स्विमसूट मिनिमल डिजाइन और कमर पर दिए गए कटआउट की वजह से और भी ज्यादा सेक्सी और एक्टिव लग रहा हैं। अनन्या पांडे ने अपने इस हॉट लुक को बेज कलर के woven टोट बैग के साथ मैच किया हैं। दूसरी तस्वीर में अनन्या पांडे इसी स्विमसूट को पहनकर हैमक में रिलैक्स करती दिखीं। 

अनन्या पांडे ने पहला 1 लाख का सेक्सी स्विमसूट 

अनन्या पांडे की इस तस्वीर पर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा इसलिए भी गया है क्योंकि लोग इस स्विमसूट की कीमत जानकर हैरान हो गए हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह गी हैं। Chanel की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार अनन्या पांडे का यह बेबी पिंक वन-पीस स्विमसूट ₹1,08,700 का है। बता दें कि अनन्या पांडे को अप्रैल 2025 में लग्जरी फैशन ब्रांड Chanel का पहला भारतीय ब्रांड एंबेसडर बनाया गया और यही वजह है कि अनन्या का हर आउटफिट चॉइस सुर्खियों में रहा है। अनन्या पांडे फैशन और लग्जरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और हमेशा ही अपने स्टाइलिश अंदाज और यूनिक फैंशन से सभी को हैरान कर देती हैं।अनन्या पांडे ने साबित किया है कि ब्रांड एंबेसडर होने का मतलब सिर्फ इवेंट्स और रेड कार्पेट पर स्टाइल दिखाना नहीं, बल्कि असली जिंदगी में भी स्टाइलिश फैशन ट्रेंड सेट करना है। 

