Chand Mera Dil Trailer: लक्ष्य-अनन्या की इंटेंस लव स्टोरी ने खींचा ध्यान, प्यार और नफरत से भरा फिल्म का ट्रेलर रिलीज

धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. अनन्या पांडे और लक्ष्य अभिनीत इस फिल्म में दिल टूटने के दर्द, टॉक्सिक रिलेशन और जुदाई से बुनी एक मॉडर्न प्रेम कहानी की झलक दिखती है. इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद दर्शक काफी उत्साहित दिख रहे हैं. चलिए जानते हैं कैसा है फिल्म का ट्रेलर और कब रिलीज होगी यह फिल्म.

फिल्म के ट्रेलर में क्या दिखता है?

दो मिनट 54 सेकंड के इस ट्रेलर में दिखता है कि चांदनी (अनन्या पांडे) और आरव (लक्ष्य लालवानी) के बीच के एक ऐसे रिश्ते को दिखाती है जो प्यार से ज्यादा तनाव और कड़वाहट से भरा है. कहानी की शुरुआत में ही आरव अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता नजर आता है, लेकिन चांदनी का उसे ठुकरा देना यह साफ कर देता है कि उनके बीच की दूरियां काफी गहरी हो चुकी हैं. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, हमें उनके प्यार के बीते पलों के साथ-साथ उनके वर्तमान का संघर्ष भी दिखाई देता है. फिल्म में आरव का किरदार काफी अस्थिर और गुस्सैल दिखाया गया है, जो एक पल में आक्रामक हो जाता है और दूसरे ही पल माफी मांगने लगता है. यह एक इंटेंस लव स्टोरी होने वाली है.

ट्रेलर देख क्या बोल रहे यूजर्स?

फिल्म का ट्रेलर देखने के फैंस काफी खुश लग रहे हैं. एक यूजर ने बोला, यह मामला काफी गंभीर लग रहा है. थिएटर में इसे देखने का बेसब्री से इंतजार है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, सुपर डुपर हिट फिल्म. वहीं एक अन्य ने बोला, मुझे शादी का दृश्य और गाने बहुत पसंद आए. इसके अलावा अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें इस फिल्म का इंतजार नहीं हो रहा है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म चांद मेरा दिल 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित है, जिसमें करण जौहर , आदर पूनावाला, अपूर्वा मेहता, सोमेन मिश्रा और मारिजके डिसूजा सह-निर्माता हैं. फिल्म के निर्देशक विवेक सोनी ने तुषार परांजपे के साथ मिलकर कहानी और पटकथा में भी योगदान दिया है. विवेक और तुषार ने अक्षत घिल्डियाल के साथ मिलकर इस रोमांटिक-ड्रामा के संवाद भी लिखे हैं.