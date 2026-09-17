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अंकुर से KGF तक, 5 दशक का… 78 की उम्र में सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान से नवाजे गए अनंत नाग; पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ

Anant Nag Dadasaheb Phalke Award: जाने-माने एक्टर अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए 2024 के लिए भारत के सबसे बड़े सिनेमा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

By: Shristi S | Published: September 17, 2026 12:00:12 AM IST

अनंत नाग को 78 की उम्र में दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया
अनंत नाग को 78 की उम्र में दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया


Anant Nag Dadasaheb Phalke Award: जाने-माने एक्टर अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए 2024 के लिए भारत के सबसे बड़े सिनेमा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. नाग, जो 1970 के दशक के पैरेलल सिनेमा मूवमेंट में एक मशहूर हस्ती के तौर पर उभरे थे, ने ज़्यादातर कन्नड़ सिनेमा में काम किया है.

अनंत नाग की कामयाबी पर अपने नोट में, PM नरेंद्र मोदी ने एक अनुभवी एक्टर के तौर पर उनकी वर्सेटिलिटी और असलियत पर ज़ोर दिया. 

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पीएम मोदी ने किया पोस्ट

बुधवार 16 सितंबर 2026 की शाम को अपने X पोस्ट में, मोदी ने इस अनुभवी डायरेक्टर की तारीफ में एक पोस्ट लिखा, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को आसान और उनकी वर्सेटिलिटी को जबरदस्त बताया.  महान अनंत नाग जी को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर बधाई. कई दशकों से, उनकी आसान परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त वर्सेटिलिटी और शानदार प्रतिभा ने भारतीय सिनेमा, खासकर कन्नड़ सिनेमा पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है.

मोदी ने नाग के काम की अनोखी गहराई के बारे में बात की. उन्होंने आगे कहा, उन्होंने जो भी रोल किया है, उसमें उन्होंने बहुत गहरी और असली पहचान दिखाई है. यह सच में एक जाने-माने आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है.

अनंत नाग ने अंकुर, निशांत जैसी मशहूर आर्ट-हाउस फीचर फिल्में बनाईं

अनंत नाग को कन्नड़ फिल्मों में उनके बड़े काम के लिए जाना जाता है, लेकिन हिंदी, मराठी, तेलुगु और मलयालम स्क्रीन प्रोडक्शन में भी उनका योगदान खास है। 78 साल के नाग को श्याम बेनेगल की डायरेक्ट की हुई मशहूर आर्ट-हाउस फीचर फिल्मों, जैसे अंकुर (1974), निशांत (1975), भूमिका (1977), और कोंडुरा (1978) से शुरुआती क्रिटिकल पहचान मिली.

अपने नेचुरल एक्टिंग स्टाइल, वर्सेटिलिटी और स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी के लिए जाने जाने वाले नाग ने मेनस्ट्रीम और पैरेलल सिनेमा में लगभग पांच दशकों तक अपना करियर बनाया.

मालगुडी डेज़ भाई शंकर नाग ने डायरेक्ट किया था

आरके नारायण की क्लासिक फिल्म मालगुडी डेज़ में, जिसे उनके भाई शंकर नाग ने डायरेक्ट किया था, अलग-अलग किरदारों को टीवी पर निभाने से, घरेलू भारतीय दर्शकों के बीच उनकी पहचान और पक्की हो गई. एक्टिंग के अलावा, नाग ने कर्नाटक में एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी काम किया है. दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने की खबर पर उनका अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है. अवॉर्ड. मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को पिछले साल यह सम्मान दिया गया था.

78 साल के अनंत नाग KGF: चैप्टर 1 (2018) में भी दिखे थे, जिसमें यश, श्रीनिधि शेट्टी और दूसरे एक्टर अहम रोल में थे. प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को विजय किरागंदूर ने प्रोड्यूस किया था. मई 2025 में, अनंत नाग को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री अवॉर्ड भी मिला था.

Tags: Anant Nagpm modi
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