नई दिल्ली, Anand Ahuja Against US Company अभिनेत्री सोनम कपूर के पति नामी बिज़नेस मैन आनंद आहूजा इन दिनों चर्चा में हैं. यूएस कंपनी ने मिस्टर आहूजा पर नकली चालान जमा करने का आरोप लगाया है. जिसपर उन्होने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर के पति इन दिनों यूएस की एक कंपनी के साथ फाइट करते नज़र आ रहे हैं. ये फाइट सोशल मीडिया ट्वीटर पर देखी जा सकती है. जहाँ अमरीकी शिपिंग कंपनी ने अपने एक ट्वीट के द्वारा पिछले दिनों आनंद आहूजा पर आरोप लगाया था की उन्होंने फ़र्ज़ी चालान जमा किया है. कंपनी ने अपने इस ट्वीट में लिखा था, ‘मिस्टर आहूजा ने इबे पर खरीदे गए उनके स्नीकर्स की कीमत की जानकारी गलत दी ताकि उन्हें कम कीमत और टैक्स देना पड़े.’कंपनी के इस ट्वीट पर आनंद ने भी अपना जवाब दिया है.

आनंद आहूजा ने अपने जवाबी ट्वीट में लिखा, ‘क्या कोई MyUs कंपनी को जानता है. इनके साथ मेरा अनुभव काफी बेकार रहा है. वह सामान को सही से हैंडल करना नहीं जानते. पेपर वर्क को स्वीकार नहीं करते साथ ही कोई वजह बताने सेक्स इंकार करते हैं. आनंद के इस जवाबी ट्वीट पर पहले तो कंपनी ने उनसे माफ़ी मांगी इसके बाद उनको कस्टमर सर्विस और लाइव चैट का इस्तेमाल करने की सलाह दी. इसके अलावा प्रोडक्ट पैकेजिंग को भी लेकर कंपनी ने आहूजा से माफ़ी मांगी.

You should watch your baseless slandering- you were the ones that refused to validate PDF receipts & bank statements just so you could overcharge me and hold my goods longer to earn late fees.

— anand s ahuja (@anandahuja) February 11, 2022