अनन्या पांडे का प्रीमियर लुक ने उड़ाए सभी के होश

बॉलीवड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Pandey)अपने खुबसूरत अदाओं और लूक से सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं. अनन्या पांडे आर्यन खान की फिल्म The Ba***ds of Bollywood के प्रीमियर (Premiere)पर नज़र आईं. उनके लूक को देखने के बाद उनके फैंस ने जमकर उनकी तारीफ की.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 18, 2025 7:13:19 PM IST

Ananya Pandey wearing White Gown during the show premiere

Ananya Pandey: अनन्या पांडे का ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’  (The Ba***ds of Bollywood) प्रीमियर लुक (Premiere Look) सोशल मीडिया पर जोरों-शोरों से वायरल हो रहा है. हिंदी सिनेमा में अपनी दम पर पहचान बनाने वाल शाहरुख खान जिन्हें सभी प्यार से किंग खान (King Khan) भी कहते हैं, उनके बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की पहली फिल्म ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीमियर (Premiere) पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने चार चांद लगाया.  शाहरुख खान के परिवार के अलावा रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, तमन्ना भाटिया, काजोल और अजय देवगन जैसे कई दिग्गज सितारे शामिल हुए. 

प्रीमियर में सफेद गाउन में नज़र आईं अनन्या

अनन्या पांडे ने प्रीमियर (Premiere) के लिए एक सफेद गाउन (White Gown) पहना था. लेकिन इस दौरान कई यूजर्स ने एक अलग ही लुक नोटिस किया. उनके शरीर का रंग पहले से गहरा लग रहा था, जिसे देखकर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. यह पहली बार नहीं है जब अनन्या अपने टैन लुक (Tan Look) को लेकर चर्चा में आई हैं. इससे पहले भी उनके टैन लुक को लेकर कई बातें बनाई गई है. 

सोशल मीडिया पर यूजर्स का अनोखा रिएक्शन

अनन्या के इस लुक पर कई तरह के कमेंट्स (Comment) भी किए गए. एक यूजर ने इसे “गंदा मेकअप” बताया, तो वहीं दूसरे ने सवाल किया, “अनन्या ने अपनी बॉडी पर इतना काला मेकअप क्यों किया है?” एक और यूजर ने लिखा, “ये क्या हो गया?” हालांकि, अनन्या के फैंस इस बीच उनका बचाव करते हुए भी नज़र आए. 

अनन्या की आने वाली फ़िल्म प्रोजेक्ट्स 

उनके आने वाले फिल्मों की बात करें तो अनन्या की अगली फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ (Chand Mera Dil) है, जो अगले साल 2026 में रिलीज़ होगी.  उनकी यह फिल्म करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस (Dharma Production) के बैनर तले बन रही है. इस रोमांटिक ड्रामा (Romantic Drama) में उनके साथ लक्ष्य भी होंगे, जिन्होंने आर्यन खान की फिल्म ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में भी काम किया है.

अनन्या की हाल ही में आई फिल्म 

अनन्या को आखिरी बार फिल्म ‘केसरी चैप्टर 2’ (Kesari Chapter 2) में देखा गया था. जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार भी थे. अब वह जल्द ही ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ में रूमी के किरदार में नज़र आने वाली हैं. 

