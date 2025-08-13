Akshay Kumar: जम्मू में जब्त हुई अक्षय कुमार की SUV कार, एयरपोर्ट छोड़कर लौट रही थी वापस, जानिए क्या है वजह?

Akshay Kumar Car Seized: इन दिनों बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच, खबर है कि उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर लौट रही एक एसयूवी कार को जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय कुमार एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने जम्मू गए थे। उनके तमाम प्रशंसक वहाँ डोगरा चौक पर इकट्ठा हुए थे। जम्मू के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

कार्यक्रम के बाद, उन्हें एक रेंज रोवर एसयूवी कार में एयरपोर्ट ले जाया गया, क्योंकि उन्हें मुंबई स्थित अपने घर लौटना था। जब वह कार उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर लौट रही थी, तो ट्रैफिक पुलिस ने डोगरा चौक पर उस कार को रोक लिया और फिर उसे जब्त कर लिया। दरअसल, उस कार के शीशे काले थे। ऐसे में, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उस कार को जब्त कर लिया गया।

‘कानून सबके लिए समान’

ट्रैफिक पुलिस के एएसआई नासिर हुसैन ने कहा, “कार को इसलिए जब्त किया गया क्योंकि उसके शीशे पूरी तरह से काले थे।” ट्रैफिक पुलिस जम्मू के एसएसपी फारूक कैसर ने कहा, “कानून सबके लिए बराबर है। रोज़ाना होने वाली नाकाबंदी के दौरान कार ज़ब्त कर ली गई है।”

‘जॉली एलएलबी 3’ कब रिलीज़ हो रही है?

वैसे, अक्षय कुमार की प्रोफेशनल लाइफ पर नज़र डालें तो वह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय के साथ अरशद वारसी भी नज़र आएंगे। सौरभ शुक्ला भी फिल्म का हिस्सा हैं।

Bipasha Basu Vs Mrunal Thakur: ‘उन फीचर्स को प्राप्त करें जो…’, बॉडी शेमिंग पर बिपाशा बसु का मृणाल ठाकुर को करारा जवाब, कर दी बोलती…

हाल ही में इस फिल्म का टीज़र सामने आया था, जिसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब सभी को फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार है। ‘जॉली एलएलबी’ का पहला पार्ट साल 2013 में आया था, जिसमें अरशद नज़र आए थे। इसका दूसरा पार्ट साल 2017 में आया था, जिसमें अरशद की जगह अक्षय कुमार नज़र आए थे। अब मेकर्स दोनों को एक साथ पर्दे पर ला रहे हैं। अब यह देखना बाकी है कि यह जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है।

Independence Day 2025: ऐसे 10 देशभक्ति गीत, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां, आज भी स्वतंत्रता दिवस पर गूंजते हैं गली-गली