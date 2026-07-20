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सैफ अली खान नहीं, इस एक्टर को पसंद करती थीं अमृता सिंह, रवि शास्त्री से सगाई के बाद भी किया अफेयर, फिल्मी है एक्ट्रेस की कहानी

सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह थीं, जिनका एक बेटा और एक बेटी हैं. हालांकि दोनों ने तलाक ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने करीना कपूर से शादी कर ली. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमृता सिंह सैफ से पहले किसी और से प्यार करती थीं.

By: Deepika Pandey | Published: July 20, 2026 2:58:39 PM IST

रवि शास्त्री, राजेश खन्ना और सैफ अली खान के साथ अमृता सिंह की लव स्टोरी
रवि शास्त्री, राजेश खन्ना और सैफ अली खान के साथ अमृता सिंह की लव स्टोरी


Amrita Singh Love Story: सैफ अली खान की पहली पत्नी और एक्ट्रेस अमृता सिंह की लव लाइफ काफी फिल्मी रही है. उन्होंने भले ही शादी सैफ अली खान से की हो लेकिन उनका दिल किसी और के लिए धड़कता था. फिल्म ‘बंटवारा’ की शूटिंग के दौरान अमृता सिंह की मुलाकात ऐसे एक्टर से हुई, जिसकी लाखों लड़कियां दीवानी थीं. अमृता सिंह भी खुद को नहीं रोक पाईं और उन्हें एक्टर पर क्रश आ गया. इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हुआ और शादी तक बात पहुंची. हालांकि परिवार ने शादी कराने से इनकार कर दिया और दोनों का प्यार अधूरा रह गया. 

बंटवारा फिल्म के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी. उस समय विनोद खन्ना ओशो आश्रम से लौटे थे और फिल्मों में वापसी कर चुके थे. इस दौरान वे सिंगल भी थे. उनकी किलर स्माइल, सादगी और केयरिंग नेचर देखकर अमृता सिंह उन पर फिदा हो गईं. हालांकि उस वक्त उनकी सगाई क्रिकेटर रवि शास्त्री से हो चुकी थी. 

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रवि शास्त्री की बात को माना चैलेंज

एक बार उन्होंने क्रिकेटर रवि शास्त्री से कहा था कि वे राजेश खन्ना के साथ फिल्म कर रही हैं, तो वे सावधान रहें. इस पर रवि ने हंसकर कहा कि तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन विनोद खन्ना तुम्हें कभी नहीं मिलेगा. ये बात अमृता को बुरी लगी और उन्होंने इसे चैलेंज की तरह लिया. वे राजेश खन्ना को इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करने लगीं और उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया. दोनों एक दूसरे से इंप्रेस हुए और उनका रिश्ता गहरा हो गया. दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और शादी करने का फैसला किया.

रिश्ते के सख्त खिलाफ था परिवार

हालांकि किस्मत को कुछ और मंजूर था. अमृता सिंह की मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं. अमृता और राजेश में 12 साल का अंतर था, जिसके कारण उन्होंने इनकार कर दिया. परिवार का विरोध बढ़ने के कारण दोनों अलग हो गए. वहीं रवि शास्त्री के साथ भी उनकी सगाई टूट गई. इन दोनों रिश्तों में नाकाम रहने के बाद अमृता सिंह की लाइफ में सैफ अली खान की एंट्री हुई. दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली.

सैफ अली खान की एंट्री

रवि शास्त्री से सगाई टूटने और राजेश खन्ना से रिश्ता टूटने के बाद अमृता सिंह की जिंदगी में सैफ अली खान की एंट्री हुई. सैफ अली खान ने खुद से 12 साल बड़ी एक्ट्रेस अमृता सिंह से 1991 में गुपचुप शादी कर ली. इस शादी के लिए दोनों के परिवार राजी नहीं थे. दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की. हालांकि शादी के 13 साल बाद साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया.

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