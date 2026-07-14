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बॉलीवुड के इस डैंजरस विलेन की लव स्टोरी है फिल्मी, पहली ही नजर में हार बैठे दिल; परिवार के खिलाफ जाकर की थी शादी

Amrish Puri Love Story: बॉलीवुड की दुनिया के सबसे खतरनाक विलेन में शुमार अमरीश पुरी की प्रेम कहानी काफी रोचक है. क्या आपको पता है कि अभिनेता को अपनी पत्नी से पहली ही नजर में प्यार हो गया था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 14, 2026 3:01:32 PM IST

अमरीश पुरी की प्रेम कहानी
अमरीश पुरी की प्रेम कहानी


अमरीश पुरी ने उस दौर में लव मैरिज की थी, जिस वक्त इसे लोग खराब समझते थे. 1950 के दशक में फिल्मों में कदम रखने से पहले अमरीश पुरी मुंबई में राज्य बीमा निगम में एक सरकारी क्लब के रूप में नौकरी करते थे. इसी ऑफिस में उनकी मुलाकात उर्मिला दिवेकर से हुई और पहली ही नजर में उनसे प्यार कर बैठे थे. फिर दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी. 

उर्मिला की सादगी आ गई थी पसंद

अभिनेता को पहली ही नजर में उर्मिला दिवेकर की सादगी और शांत स्वभाव पसंद आ गया है. और वो उन पर अपना दिल हार बैठे थे. एक ही ऑफिस में काम करने के कारण दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे-धीरे दोनों साथ में समय बिताने लगे. अमरीश पुरी के अच्छे व्यवहार और गंभीर स्वभाव को देखकर उर्मिला भी धीरे-धीरे उन्हें पसंद करने लगी और यह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई.

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अलग होकर भी दिल के करीब थे दोनों 

अमरीश पुरी एक पंजाबी थे और उर्मिला साउथ इंडियन थीं. उस समय के दौर में दोनों का अलग-अलग राज्यों और संस्कृतियों से होने के कारण दोनों के ही परिवार वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने साफ इंकार कर दिया था. दोनों की सच्ची जिद और प्यार के आगे आखिरकार दोनों परिवार को झुकना पड़ा. 5 जनवरी 1957 को श्री कृष्ण मंदिर में दोनों ने पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी कर ली. अमरीश पुरी ने इसके बाद सुरक्षित सरकारी नौकरी भी छोड़ दी. उस लंबे संघर्ष के दौरान उर्मिला ने अभिनेता का साथ दिया. 

कितने बच्चे हैं?

अमरीश पुरी के दो बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है. उर्मिला और अमरीश पुरी का ये खूबसूरत रिश्ता साल 2005 में अमरीश पुरी के निधन तक बेहद मजबूती से चला. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमरीश पुरी का यूं जाना उर्मिला बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके ठीक एक साल बाद उनका भी निधन हो गया था.

यह खबर भी पढ़ें: ‘आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हैं!’, एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री; AIMIM नेता ने किया पलटवार

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