21 साल तक सरकारी नौकरी, फिर हीरो बनने का चढ़ा जुनून, 40 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू, बने खूंखार विलेन

Bollywood Villain Amrish Puri: बॉलीवुड में बहुत से ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई. हालांकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं. इसी तरह बॉलीवुड के एक एक्टर थे, जिनका नाम अमरीश पुरी था, वो लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए. उनकी दमदार आवाज, खौफनाक अंदाज और शानदार एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा विलेन बना दिया.

शुरुआती दिनों में हो गए फेल

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर में हुआ था. वे शुरुआत से ही एक्टर बनना चाहते थे लेकिन शुरुआती दिनों में जब उन्होंने फिल्मों में काम पाने की कोशिश की, तो वे रिजेक्ट हो गए. स्क्रीन टेस्ट में फेल होने के बाद वे भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करने लगे. हालांकि उन्होंने इस दौरान भी थिएटर कलाकारों के साथ काम किया.

21 साल तक नौकरी के बाद एक्टिंग

वे लगभग 21 साल तक सरकारी नौकरी करते रहे. इस दौरान वे दिन में नौकरी और शाम को रंगमंच पर पहुंच जाते थे. लंबे संघर्ष के बाद जब उनकी मेहनत रंग लाई, तो लगभग 41 साल की उम्र में उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा. शुरुआत में उन्होंने छोटे-छोटे किरदार निभाए. हालांकि उनकी दमदार आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस के कारण फिल्म मेकर्स का ध्यान खींचा और उन्हें एक के बाद एक बड़ी फिल्में मिलने लगीं. इसके बाद अमरीश पुरी ने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा.

जहन में विलेन के किरदार

अमरीश पुरी ने विलेन के किरदार में मिस्टर इंडिया, करण अर्जुन, घायल, घातक और कोयला जैसी तमाम फिल्मों में ऐसा किरदार निभाया कि लोग उनके नाम से ही खौफ खाने लगे. अमरीश पुरी फिल्मों में जितने खूंखार थे, सामान्य जिंदगी में उतने ही शांत और सुलझे हुए इंसान थे. उन्होंने सख्त पिता, ईमानदार पुलिस अधिकारी और संवेदनशील बुजुर्ग का भी किरदार निभाया. वे हर रोल में दर्शकों को काफी पसंद आए.

12 जनवरी को हुआ निधन

12 जनवरी 2005 को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया. हालांकि उनकी आवाज, उनकी फिल्में और उनकी एक्टिंग आज भी लोगों के जहन में है. उनकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर जुनून और मेहनत सच्ची हो, तो आप किसी भी उम्र में सफलता पा सकते हैं.