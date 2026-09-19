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Amrapali Dubey Viral Video: बालों से जुएं निकालती दिखीं आम्रपाली! Bigg Boss के घर में ये क्या कर रहीं भोजपुरी एक्ट्रेस; देखें वीडियो

Amrapali Dubey Viral Video: जैसा की आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे इन दिनों 'बिग बॉस 20' के घर में लड़ाई-झगड़े और बोल्ड अंदाज को लेकर सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं. बता दें कि देश के सबसे मशहूर शो में आते ही वो माही विज से भिड़ गईं

By: Heena Khan | Published: September 19, 2026 10:14:25 AM IST

amrapali dubey viral video
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Amrapali Dubey Viral Video: जैसा की आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे इन दिनों ‘बिग बॉस 20’ के घर में लड़ाई-झगड़े और बोल्ड अंदाज को लेकर सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं. बता दें कि देश के सबसे मशहूर शो में आते ही वो माही विज से भिड़ गईं और खुलकर अपने विचार रखती नजर आईं. अब आम्रपाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वायरल क्लिप में वो आसिफ के साथ बैठकर घर की पॉलिटिक्स पर चर्चा करती नजर आ रही हैं. बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इस दौरान आम्रपाली बार-बार अपने बालों में हाथ फेरती नजर आ रही हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए लोगों ने उनके बालों को लेकर तरह-तरह के कमेंट्स करने शुरू कर दिए.

आखिर ये क्या कर रहीं थीं आम्रपाली 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायरल वीडियो में आम्रपाली और आसिफ एक साथ बैठकर बातें करते नजर आ रहे हैं. बता दें कि वो इस वीडियो में  बिग बॉस के घर के डायनामिक्स पर चर्चा करते हैं. वहीं इस बातचीत के दौरान आम्रपाली अपने बालों में हाथ फेरती हैं और यह छोटा सा पल कैमरे में कैद हो जाता है.

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वायरल हुआ अजीब वीडियो 

जानकारी के मुताबिक, इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने मजाक में दावा किया कि आम्रपाली अपने बालों से जूं निकालती नजर आईं. एक यूजर ने लिखा कि वह आराम से बैठी हैं और जूं निकाल रही हैं. दूसरे ने तो आम्रपाली का नाम बदलकर “जुपली” रख दिया. कुछ कमेंट्स में उनके पुराने वीडियो का भी ज़िक्र था जिसमें वह इसी तरह अपने बालों में हाथ फेरती दिख रही थीं. हालांकि, वीडियो देखने से जूँ होने की बात कन्फर्म नहीं होती.

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Tags: Amrapali Dubeybigg boss 20viral video
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