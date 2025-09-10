सिंदूर लगाए, साड़ी पहने साईकिल चलाती दिखी Amrapali Dubey, नई फोटो देख मची सोशल मीडिया पर हलचल

Upcoming Bhojpuri Film: भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) हमेशा अपने बोल्ड अंदाज की वजह से खबरों में बनी रहती हैं, लोग एक्ट्रेस को बेहद पसंद करते हैं। हाल ही में आम्रपाली दुबे की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायर हो रही हैं, जिसमें एक्ट्रेस सिंदूर लगाए, साड़ी पहने साईकिल चलाती दिख रही हैं। यह फोटो सोशल मीडिया पर हर जगह आग की तरह फैल रही है और इसे देख फैंस के बीच खलबली मच गई है।

सिंदूर लगाए, साड़ी पहने साईकिल चलाती दिखी आम्रपाली दुबे

दरअसल, आम्रपाली दुबे की एक फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है , जिसकी वजह से एक्ट्रेस काफी ज्यादा चर्चा में हैं। इस फिल्म का पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया हैं, जिसमें आम्रपाली दुबे सिंदूर लगाए और बैंगनी साड़ी पहने साईकिल चलाती दिखी रही है, इस फिल्म का टाइटल भी ‘साइकिल वाली दीदी’ है। फिल्म का ये पोस्टर आम्रपाली दुबे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसके बाद फैंस लगातार एक्ट्रेस की पोस्ट पर कमेंट कर रहे है और उनकी आने वाली फिल्म का बेसब्री से इंतेजार कर रहे हैं, फैंस आम्रपाली दुबे के इस अनोखे और मजेदार किरदार को देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं। फिल्म ‘साइकिल वाली दीदी’ के इस पोस्टर में आम्रपाली दुबे हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत दिख रही है, फैंस कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की खूब तारीफे कर रहे हैं।

कब रिलीज होगी फिल्म?

भोजपुरी फिल्मों में आम्रपाली दुबे का किरदार हमेशा सादगी और भावनाओं की गहराई दिखाने वाला रहा हैं, वहीं फैंस को उम्मीद हैं कि इस भोजपुरी फिल्म ‘साईकिल वाली दीदी’ में आम्रपाली दुबे का मनोरंजन भरा किरदार नजर आने वाला है और फिल्म समाज में शिक्षा के महत्व समझाने वाली है। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट अभी आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगी कि फिल्म जल्द ही थिएटर पर तहलका मचाने वाली है।