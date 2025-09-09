Amrapali Dubey ने किया Pawan Singh के साथ अपने रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा! कहा- मुझें वो अपनी….

Amrapali Dubey Talk About On Relation with Pawan Singh: भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) अपनी अदाओं से हर किसी को दीवाना बना देती है, वहीं पवन सिंह (Pawan Singh) का बिंदास अंदाज लोगों को काफी पसंद हैं और दोनों की ये जोड़ी जब भी पर्दे पर आती है, तो धमाल मचा देती हैं। फैंस को भी पवन सिंह और आम्रपाली दुबे को साथ देखना बेहद पसंद है, यही वजह है कि जब भी इस जोड़ी की साथ में कोई फिल्म या भोजपुरी गाना रिलीज होता है, तो इंटरनेट पर तहलका मच जाता है और तहलका मचा देता है। वहीं अब आम्रपाली दुबे ने हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है।

आम्रपाली दुबे ने किया पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर

दरअसल, हाल में भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें एक्ट्रेस से पूछा गया कि ‘वह पवन सिंह (Pawan Singh) को किस तरह से देखती हैं, क्या वह उनसे डरती हैं? इस सवाल पर एक्ट्रेस ने बेहद दिलचस्प जवाब देते हुए कहा- ‘पवन सिंह हमें पंडित जी कहते हैं और वो क्या डराएंगे हमें, वो खुद हमसे बेहद डरते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम मेरी ही तरह हो बल्कि फीमेल वर्जन हो।’ आम्रपाली दुबे ने आगे बात करते हुए कहा कि ‘पवन सिंह मुझे कहते हैं कि तुम मेरी तरह ही पागल हो और कुछ भी बोलने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती हो।’

आम्रपाली दुबे ने की पवन सिंह की खूब तारीफ

आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) ने इंटरव्यू में पवन सिंह की खूब तारीफ भी की और कहा- ‘पवन जी बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हैं और वो बेहद सच्चे दिल के इंसान है। कोई उन्हें बुरा या गलत कहता है, तो वो उन्हें बिल्कुल नहीं जानता है। पवन सिंह पूरी इंडस्ट्री में बिल्कुल अलग हैं और वो किसी से भी दोस्ती करते है, तो उसे जरूर निभाते हैं। वहीं अगर उन्हें कोई बदनाम करने की कोशिश करता है, तो वो उसकी तरफ दोबारा पलटकर नहीं देखते, इतना ही नहीं काम के दौरान भी उनका बिहेवियर सबसे साथ बेहद अच्छा होता है।’

भोजपुरी में सुपरहिट है पवन सिहं और आम्रपाली दुबे की जोड़ी

बता दें कि पवन सिहं और आम्रपाली दुबे साथ में कई सारी भोजपुरी फिल्मों और गानों में काम किया है और खूब धमाल मचाया है। ‘पवन राजा’, ‘मैंने उनको साजन चुन लिया’, ‘हम हैं दुल्हा हिंदुस्तानी’ और ‘शेर सिंह’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया है