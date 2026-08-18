Pawan Singh को बनाएंगी बाप! Aamrapali Dubey ने दे दिया शादी का ऑफर; आखिर क्या है माजरा ?

Aamrapali Dubey: हाल ही में पवन सिंह को आम्रपाली दुबे की तरफ से मजाक-ंमजाक में शादी का प्रपोजल मिला और यह पल तुरंत सुर्खियों में आ गया. यह सब रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में हुआ, जहां आम्रपाली, जो अभी भी अविवाहित हैं, ने बच्चा गोद लेने की अपनी इच्छा के बारे में बात की. एक मज़ेदार मोड़ पर, उन्होंने पवन के साथ मिलकर ऐसा करने का विचार रखा. इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने चेहरे जैसे पवन सिंह, आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शामिल हैं और यह शो अपने मनोरंजक पलों के कारण दर्शकों के बीच हिट रहा है.

आम्रपाली दुबे का प्रपोजल जो सुर्खियों में रहा

हाल ही में पवन सिंह को आम्रपाली दुबे की तरफ से मज़ाक-मज़ाक में शादी का प्रपोज़ल मिला और यह पल तुरंत सुर्खियों में आ गया. यह सब रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में हुआ, जहाँ आम्रपाली, जो अभी भी अविवाहित हैं, ने बच्चा गोद लेने की अपनी इच्छा के बारे में बात की. एक मज़ेदार मोड़ पर, उन्होंने पवन के साथ मिलकर ऐसा करने का विचार रखा. इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने चेहरे जैसे पवन सिंह, आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव (जिन्हें प्यार से निरहुआ कहा जाता है) शामिल हैं और यह शो अपने मनोरंजक पलों के कारण दर्शकों के बीच हिट रहा है.

Sandeep Patil Birthday: एक्टिंग-गायन में आजमाया हाथ, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 6 चौके जड़ने का रिकॉर्ड…कोच के रूप में भी पाई सफलता

पवन सिंह को दी सलाह

उन्होंने कहा कि वप हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं और सवाल किया कि वह अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते. “आप बहुत अच्छे इंसान हैं. आप दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं. आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? आप अकेले रहते हैं. आप किसी भी बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेते हैं. चाहे आप किसी को जानते हों या नहीं, अगर कोई आपको बुलाता है तो आप उनकी मदद करते हैं. क्या आपको कभी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस नहीं होता?”

पवन सिंह ने अपनी माँ और घर बसाने के बारे में बात की

इसके जवाब में, पवन ने माना कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन महसूस होता है, हालाँकि वह अपनी माँ को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं. उन्होंने आगे बताया कि उनकी माँ चाहती हैं कि उनके बच्चे एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह बड़े हों, और उन्होंने यह भी कहा कि वह भी किसी दिन घर बसाने का इंतज़ार कर रहे हैं. “हाँ, मुझे भी लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है – मेरी माँ. वह भी चाहती हैं कि मेरे चारों बच्चे एक परिवार की तरह रहें. मैं भी बसना चाहता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी का यह खालीपन दूर हो जाए और मुझे अकेलापन महसूस न हो. बाकी सब महादेव के हाथ में है.

पवन सिंह के गाने पर डांस करके फंस गईं SBI की मैनेजर, तेजी से वायरल हो रहा वीडियो