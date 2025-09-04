खुल्लम-खुल्ला Nirahua के साथ Amrapali Dubey ने किया रोमांस, फिर जो हुआ उसे देख उड़े लोगों के होश; वायरल हो रहा वीडियो

Nirahua and Amrapali Dubey Bhojpuri Song: निरहुआ और आम्रपाली दुबे को भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे सुपरहिट जोड़ी माना जाता है, फैंस दोनों को एक साथ देखना काफी ज्यादा पसंद करते, यहीं वजह है कि दोनों का कोई भी गाना साथ आता है, तो वो इंटरनेट पर छा जाता है। इसके अलावा निरहुआ और आम्रपाली दुबे के पूराने गाने भी इंटरनेट पर तहलका मचाते रहते हैं। एक बार फिर दोनों का एक भोजपुरी गाना फिर से इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहा है और सोशल मीडिया पर इस गाने के क्लिप भी वायरल हो रहे हैं।

निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने मचाया धमाल

दरअसल, निरहुआ (Nirahua) और आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) जब भी पर्दे पर एक साथ आते है, तो धूम मचा देती हैं। दोनों की कैमेस्ट्री लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। ऐसे में निरहुआ और आम्रपाली दुबे का एक पूराना भोजपुरी गाना (Bhojpuri Song) “कच-कच काली” फिर से इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। इस सुपरहिट भोजपुरी गाने के वीडियो में निरहुआ सरे आम आम्रपाली दुबे को बाहों में घेरे नजर आ रहे है और बिना लोगों से डरे रोमांस कर रहे हैं। गाने में निरहुआ का बिंदास अंदाज और एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का बोल्ड अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा हैं। फैंस इस भोजपुरी गाने “कच-कच काली” को एक बार नहीं बल्कि हजारों बार देख चुके हैं। गाने का वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।

निरहुआ और आम्रपाली दुबे का पुराना गाना हुआ फिर वायरल

बता दे कि निरहुआ (Nirahua) और आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) के इस भोजपुरी गाने “कच-कच काली” को भोजपुरी एक्सप्रेस नाम के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है और इस वीडियो पर 19 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। यह भोजपुरी गाना (Bhojpuri Song) 3 साल पहले रिलीज हुई फिल्म FASAL का है। इस सुपरहिट भोजपुरी गाने को कल्पना और नीलकमल सिंह ने अपनी आवाज में गाया है और इसका म्यूजिक ओम जहां ने दिया है और गाने के बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं।