‘लड़कियों के शौकीन…’,Pawan Singh के बारे में ये क्या बोल गईं Aamrapali Dubey; भोजपुरी बवाल में गुस्से से तमतमा उठे एक्टर

Aamrapali Dubey on Pawan Singh: जैसा की आप सभी जानते हैं कि इस समय भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में ले जाने वाला शो ‘भोजपुरी बवाल’ सुखियों में है. इस शो में पवन सिंह से लेकर निरहुआ तक दिख रहे हैं. वहीं इस शो में लोग एक दूसरे को लेकर कई ऐसे खुलासे करते हैं जो कोई नहीं जानता. वहीं शो में खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. अब शो का हालिया प्रोमो सामने आया है जिसमें आम्रपाली की गॉसिप सुन पवन सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. इसके अलावा एक्ट्रेस और निरहुआ की दोस्ती में भी दरार देखने को मिली.

क्या बोलीं रानी चटर्जी ?

मेकर्स ने शो का प्रोमो जारी किया है जिसमें पवन सिंह को आम्रपाली दुबे की गॉसिप दिखाई गई. प्रोमो में रानी चटर्जी कहती हैं कि सुना है पवन सिंह को नई-नई हिरोइनों के साथ काम करना पसंद है. इस पर वहां मौजूद आम्रपाली दुबे खुद को रोक नहीं पातीं और तुरंत कैमरे के सामने एक बड़ी बात कह देती हैं. आम्रपाली कहती हैं, ‘वो लड़कियों के शौकीन होंगे! बोलूंगी कि नवाब साहब कैसे हैं?’

Aamrapali Dubey या Kajal Raghwani? कौन है सबसे ज्यादा अमीर, इन्हें दुल्हनियां बनाने वाले रातों रात बनेंगे करोड़पति

गुस्से से बौखलाए पवन सिंह

अपनी सबसे करीबी दोस्त के मुंह से ‘लड़कियों के शौकीन’ होने की बात सुनते ही पवन सिंह का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. कैमरे पर उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है. वे बेहद कड़े लहजे में कैमरे के सामने अपनी भड़ास निकालते हुए कहते हैं, ‘मुझे ये सब कतई पसंद नहीं है!’ इस प्रोमो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. प्रोमो में आम्रपाली दुबे की गॉसिप देख पवन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध खबरों के आधार पर प्रस्तुत की गई है. इसमें कही गई बातें संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित/प्रसारित दावों और बयानों पर आधारित हैं. हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की छवि को ठेस पहुंचाना या किसी अपुष्ट दावे को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना नहीं है. पाठकों से अनुरोध है कि ऐसी खबरों को विवेकपूर्ण तरीके से लें और किसी भी दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें.