Bhojpuri Special: आम्रपाली दुबे ने क्यों नहीं की शादी? यहां पढ़िए, निरहुआ संग सीक्रेट शादी पर उन्होंने क्या कहा?

38 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे? निरहुआ संग 'सीक्रेट मैरिज' की खबरों पर एक्ट्रेस ने क्या कहा? बताया अपनी शादी न करने का असली राज जानिए यहां.

By: Shivani Singh | Published: January 2, 2026 6:50:02 PM IST

Bhojpuri Actress Amrapali Dubey
Bhojpuri Actress Amrapali Dubey


भोजपुरी सिनेमा की क्वीन कही जाने वाली आम्रपाली दुबे 38 साल की हो गई हैं. उन्होंने अब तक शादी नहीं की और अक्सर कहती हैं कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ़ अपने करियर पर है, हालांकि हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने पहली बार शादी को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है, जिससे उनके फैंस बहुत खुश हैं. उन्होंने बच्चे पैदा करने की इच्छा भी ज़ाहिर की है.

आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

शादी पर आम्रपाली दुबे का बयान

आम्रपाली दुबे एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने करियर, लाइफस्टाइल और शादी के बारे में खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि वह कब शादी करेंगी, तो आम्रपाली हंसते हुए बोलीं, “अरे यार, मैं भी शादी करने की सोच रही हूं, बहुत हो गया. असल में, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगने लगे हैं. पति से ज़्यादा अब मुझे अपना बच्चा चाहिए. मैंने अपने परिवार वालों से कह दिया है कि मेरे लिए कोई ढूंढो, और मैं शादी कर लूंगी. मुझे सच में बेबी फीवर हो गया है.”

शादी करने की असली वजह

आम्रपाली ने बताया कि जब भी वह किसी फैमिली फंक्शन या शादी में जाती हैं और उनके कज़न्स के बच्चे उन्हें “आंटी” कहते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका भी अपना बच्चा होना चाहिए. इसीलिए अब वह शादी के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

निरहुआ के साथ अफेयर की अफवाहों पर सफाई

इंटरव्यू में आम्रपाली से यह भी पूछा गया कि क्या वह किसी भोजपुरी एक्टर के साथ रिलेशनशिप में हैं. इस पर उन्होंने कहा, “मुझे बहुत से लोग पसंद हैं, लेकिन सिर्फ़ दोस्त के तौर पर. किसी ने मुझे उस नज़र से नहीं देखा है, और न ही मैंने किसी को उस नज़र से देखा है. लोगों ने मेरा नाम निरहुआ जी (दिनेश लाल यादव) के साथ कई बार जोड़ा है, और हमारी तस्वीरें वायरल हुई हैं, लेकिन वह पहले से शादीशुदा हैं और एक अच्छे पति और पिता हैं. मेरा उनके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है. अगर कभी होगा, तो मैं सबको खुद बता दूंगी.”

