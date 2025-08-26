एक पलंग पर Khesari Lal Yadav के साथ बाहों में बाहें डाल Amrapali Dubey ने किया पलंंग तोड़ रोमांस! सेक्सी वीडियो ने लगाई सोशल मीडिया पर आग

Khesari Lal Yadav and Amrapali Dubey Romantic Video: भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और खूबसूरत एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, यही वजह है कि इस जोड़ी का जब भी कोई गाना रिलीज होता है, तो हर जगह गर्दा उड़ा देता है। नए भोजपुरी गानों के अलावा खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे के पुराने भोजपुरी गाने भी इंटरनेट पर छाए रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर खेसारी और आम्रपाली का एक पुराना भोजपुरी सॉन्ग इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, लोग गाने के एक वीडियों क्लिप को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।

खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का सबसे सुपरहिट सॉन्ग ‘टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के’

दरअसल यह गाना ओर कोई नहीं बल्कि खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) का सबसे सुपरहिट सॉन्ग ‘टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के’ (Tut Jai Palang Raja Ji palang sagwan ke), जो रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया था और हर किसी को दीवाना बना दिया था। इस सुपरहिट भोजपुरी गाने को रिलीज होने के कुछ ही घंटों में मिलियन व्यूज मिल गए थे। भोजपुरी सॉन्ग ‘टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के’ में खेसारी लाल यादव ने आम्रपाली दुबे संग एक पलंग पर ताबड़तोड़ रोमांस किया है, जिसे देख हर कोई पानी-पानी हो गया है। गाने में एक्ट्रेस गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और कहर ढा रही हैं, वहीं खेसारी (Khesari Lal Yadav) का स्टाइलिश अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। ‘टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के’ के गाने में खेसारी और आम्रपाली के इस रोमांस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है।

फिल्म ‘डोली सजा के रखना’ का गाना ‘टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के’

बता दें कि खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) का यह सुपरहिट भोजपुरी गाना ‘टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के’ फिल्म ‘डोली सजा के रखना’ का है। इस गाने को खेसारी लाल यादव ने खूद अपनी शानदार आवाज में गाया है और उनका साथ इंदु सोनाली ने दिया गै, जिनकी आवाज में अलग जादू है, जो सीधे लोगों के दिलों को छूती है। ‘टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के’ (Tut Jai Palang Raja Ji palang sagwan ke) गाना SRK म्यूजिक चैनल पर 2 नवंबर, 2022 को अपलोड किया गया है। इस सुपरहिट भोजपुरी गाने के शानदार लिरिक्स सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे हैं।