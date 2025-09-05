इस भोजपुरी एक्ट्रेस का निरहुआ के साथ ‘बाथरूम’ वीडियो वायरल, देखने से पहले लगा लें कमरे की कुंडी!

Amrapali Dubey and Nirahua Video: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की फिल्में और गानें लोगों को खूब पसंद आते हैं। वहीं, अगर उनकी जोड़ी आम्रपाली दुबे के साथ नजर आ जाए तो फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। आम्रपाली और निरहुआ की केमेस्ट्री खूब पसंद की जाती है। यही वजह है कि दोनों की फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज हम भी यहां निरहुआ और आम्रपाली दुबे की एक ऐसी ही वीडियो का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें दोनों भोजपुरी स्टार्स बाथरूम में पानी में भीगते हुए रोमांस करते दिख रहे हैं।

आम्रपाली दुबे और निरहुआ का रोमांटिक वीडियो वायरल

आम्रपाली दुबे और निरहुआ की लगभग सभी फिल्में हिट होती हैं और गानों की दीवानगी फैंस पर जमकर छाती है। लेकिन, पिछले कुछ समय से आम्रपाली और निरहुआ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों एक्टर्स हद से ज्यादा रोमांटिक होते दिखाई दे रहे हैं। आम्रपाली और निरहुआ का यह मोस्ट रोमांटिक वीडियो माना जाता है, जिसमें दोनों बाथरूम में पानी के नीचे बाहों में बाहें डाले दिखाई देते हैं।

फगुआ में फटत ता जवानी भोजपुरी गाने की शुरुआत ही बाथरूम से होती है। जहां आम्रपाली कपड़े बदल रही होती हैं और निरहुआ आ जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच हॉट केमेस्ट्री देखने को मिलती है। बता दें, यह गाना लगभग 7 साल पुराना है और इसे यूट्यूब पर निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड ने पोस्ट किया है। इस गाने को अब तक चैनल पर 45 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

निरहुआ से शादी करना चाहती थीं आम्रपाली!

आम्रपाली दुबे ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया था कि वह भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ से शादी करना चाहती हैं। यह बात सुनने के बाद निरहुआ और आम्रपाली दुबे के फैंस की एक्साइटमेंट अपने चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि, बता दें कि निरहुआ पहले से ही शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता है। लेकिन, कई बार उनका नाम आम्रपाली दुबे के साथ जुड़ चुका है। वहीं दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते की अफवाहों को झुठलाया भी नहीं है और उन्हें माना भी नहीं है।

बता दें, आम्रपाली दुबे और निरहुआ ने एक साथ निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ हिंदूस्तानी 2, बॉर्डर, निरहुआ चलल लंदन, शेर सिंह, आशिकी और डोली सजा के रखना जैसी कई फिल्मों में काम किया है।