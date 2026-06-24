Home > मनोरंजन > जब फिल्मों की दुनिया के इस खूंखार खलनायक को 14 साल की बच्ची से हुआ प्यार, बना ली अपनी दुल्हनियां, जानिए कौन है वो

जब फिल्मों की दुनिया के इस खूंखार खलनायक को 14 साल की बच्ची से हुआ प्यार, बना ली अपनी दुल्हनियां, जानिए कौन है वो

Amjad Khan-Shaila Khan Love Story: सिनेमाई दुनिया में आपने कई प्रेम कहानियां सुनी होंगी. आज हम आपको बॉलीवुड के एक खूंखार विलेन की असली लव स्टोरी बताएंगे. जब अभिनेता को 14 साल की बच्ची से हो गया प्यार. फिर कर ली उससे शादी. जानिए कौन है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 24, 2026 12:38:51 PM IST

अमजद खान और शैला खान की लव स्टोरी
अमजद खान और शैला खान की लव स्टोरी


फिल्मों में अक्सर आपने अजब-गजब प्रेम की कहानियां सुनी और देखी होंगी. लेकिन हम आपको मशहूर अभिनेता अमजद खान की लव स्टोरी बताएंगे, जिन्हें एक खूंखार विलेन के तौर भी जाना जाता था. फिल्म ‘शोले’ में उनका गब्बर सिंह का किरदार कौन ही भूल सकता है. चलिए जानते हैं जब अभिनेता को 14 साल की स्कूल की बच्ची से प्यार हो गया था और उस वक्त एक्टर कॉलेज में थे. इतना ही नहीं, बाद में दोनों ने शादी कर ली थी. 

कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

शुरुआती दिनों में शैला खान और अमजद खान बांद्रा में पड़ोसी थे. जब अमजद को शेहला से प्यार हुआ, तब वह कॉलेज में B.A. कर रहे थे और शैला स्कूल में पढ़ने वाली चौदह साल की लड़की थीं. अभिनेता को पहली नजह में ही शैला से प्यार हो गया था. उन्होंने उनसे कहा कि वह जल्दी बड़ी हो जाएं, क्योंकि उन्हें उनसे शादी करनी थी. 

शादी के लिए भेजा प्रस्ताव

बताया जाता है कि अमजद खान ने कुछ दिनों बाद ही शैला खान के घर शादी का प्रस्ताव भेजा, जिसे उसके पिता ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह शादी के लिए अभी बहुत छोटी है. इसके बाद शेहला के परिवार वालों ने उन्हें अलीगढ़ पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन अमजद और शैला का प्यार कम नहीं हो रहा था. दोनों एक-दूसरे से चिट्ठी के जरिए बात करने लगे.

बीमार पड़ने पर आ गईं मुंबई

अलीगढ़ जाने के कुछ हफ्ते बाद शैला बीमार पड़ गईं. फिर उनके परिवार वालों ने उन्हें मुंबई वापस बुला लिया. कहा जाता है कि जब वह बीमार थीं, तो अमजद खान उनकी पढ़ने में मदद करते थे और उन्हें ट्यूशन पढ़ाते थे. धीरे-धीरे दोनों में प्यार बढ़ता गया. 

फिर भेजा शादी का प्रपोजल और हुए एक-दूजे के

जब शैला खान थोड़ी बड़ी हो गईं, तो अमजद खान ने उनके परिवार को फिर शादी का प्रस्ताव भेजा और परिवार वाले मान गए. कई सालों तक प्यार में रहने के बाद, अमजद खान और शैला खान ने साल 1972 में शादी कर ली. फिर एक साल बाद यानी 1973 में उनके पहले बच्चे, बेटे शादाब का जन्म हुआ. कहा जाता है कि उनका सबसे बड़ा बेटा इस जोड़े के लिए बहुत लकी साबित हुआ क्योंकि उसी दिन अमजद को ‘शोले’ फिल्म का ऑफर मिला था. अभिनेता के कुल तीन बच्चे हैं. 

20 साल की शादी के बाद एक्टर का हुआ निधन

साल 1992 में अभिनेता अमजद खान का निधन हो गया था. इस खबर से मनोरंजन जगत में मातम पसर गया था. 20 साल की शादी के बाद शैला खान अकेले पड़ गईं और अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं.

यह खबर भी पढ़ें: मॉडल अर्चना पांडे के संग आखिर बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्या किया? कुछ घंटों बाद सामने आया युवक का ऐसा रूप, दुनिया रह गई हैरान

Tags: Amjad Khanamjad khan love storyshaila khan
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