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‘सब कुछ हासिल है, पर अधूरी रह गई…’ 84 की उम्र में ‘सदी के महानायक’ का छलका दर्द; आज भी इस चीज के लिए तरसते हैं अमिताभ बच्चन!

अमिताभ बच्चन ने KBC के मंच पर अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा दर्द बयां किया. उन्होंने माना कि सब कुछ होने के बाद भी वे आज तक संगीत नहीं सीख पाए, जिसका उन्हें गहरा अफसोस है.

By: Kajal Jain | Published: September 12, 2026 11:43:38 AM IST

'सब कुछ हासिल है, पर अधूरी रह गई'... 84 की उम्र में छलका 'सदी के महानायक' का दर्द; आज भी इस चीज के लिए तरसते हैं अमिताभ बच्चन!
'सब कुछ हासिल है, पर अधूरी रह गई'... 84 की उम्र में छलका 'सदी के महानायक' का दर्द; आज भी इस चीज के लिए तरसते हैं अमिताभ बच्चन!


बॉलीवुड के ‘एंग्री यंग मैन’ और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की शोहरत, कामयाबी और रुतबे से कौन वाकिफ नहीं है? उनके पास दौलत है, शोहरत है, दुनिया भर का प्यार है और सिनेमा की दुनिया में उनका ऐसा मुकाम है जिसे कोई छू भी नहीं सकता. लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता. बिग बी की जिंदगी में भी एक ऐसा दर्द और मलाल है, जिसका खुलासा उन्होंने हाल ही में अपने पॉपुलर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ (KBC 18) के मंच पर किया. शो के दौरान जब एक कंटेस्टेंट ने उनसे मजेदार ‘दिस और दैट’ गेम खेलने को कहा, तो बातों-बातों में अमिताभ जी इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने अपने दिल का एक बहुत बड़ा राज खोल दिया. उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में सब कुछ हासिल होने के बाद भी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश अधूरी रह गई, जिसका उन्हें आज तक गहरा अफसोस है. उन्होंने हंसते-हंसते एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया.  

घर में मौजूद है हर एक संसाधन लेकिन फिर भी…

केबीसी के मंच पर जब कंटेस्टेंट ने बिग बी से उनके अतीत या किसी न जीए हुए पल को दोबारा जीने के बारे में पूछा, तो अमिताभ बच्चन ने अपने दिल का हाल बयां कर दिया. उन्होंने बड़े ही सादगी और दर्द के साथ कहा कि उन्हें जिंदगी में सबसे बड़ा मलाल इस बात का है कि वे कभी संगीत नहीं सीख पाए. बिग बी ने बताया कि जब वे किसी को सितार, हारमोनियम बजाते या शानदार गाते हुए सुनते हैं, तो उनके मन में एक टीस उठती है कि वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए. उन्होंने मजेदार अंदाज में खुलासा किया कि उनके घर में संगीत सीखने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, वे सब उन्होंने खरीदकर अपने घर में जमा कर रखे हैं.

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यंत्रों पर फूलों की माला तक चढ़ाते हैं बच्चन साहब!

अमिताभ बच्चन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मजाक और दर्द के मिले-जुले अंदाज में कहा कि वे उन वाद्य यंत्रों की पूजा जरूर करते हैं. उन्होंने हंसते हुए बताया कि वे उन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर फूलों की माला चढ़ाकर बस यही उम्मीद करते हैं कि शायद कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब वे सच में कुछ संगीत सीख पाएंगे. लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब उनकी उम्र 84 वर्ष हो चुकी है और उन्हें आज तक संगीत का एक सुर भी ढंग से चलाना नहीं आया. महानायक के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि जिस इंसान ने अपनी आवाज के जादू से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया, उसे खुद संगीत न आने का इतना बड़ा मलाल है.

कंटेंट क्रिएटर के फन गेम पर निकले अरमान

यह पूरा दिलचस्प वाकया तब शुरू हुआ जब शो में आए एक कंटेंट क्रिएटर और कंटेस्टेंट कृतज्ञ नय्यर ने अमिताभ बच्चन के साथ एक इंस्टाग्राम रील्स वाला ‘दिस और दैट’ गेम खेलने की गुजारिश की. कृतज्ञ ने मजे-मजे में देश का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर बिग बी को ही बता दिया. हालांकि शुरुआत में बिग बी ने अपने हमेशा वाले मजाकिया अंदाज में कहा कि ‘सर, आपको किसने कहा ये?’, लेकिन धीरे-धीरे यह हल्का-फुल्का सोशल मीडिया वाला गेम एक बेहद इमोशनल और पर्सनल कॉन्वर्सेशन में बदल गया.

ये भी पढ़ें:- 60 साल की उम्र में नीना गुप्ता हो गईं प्रेग्नेंट? खुद बोली- ‘जाकर कह दो लोगों से…’ दिया शॉकिंग बयान!

Tags: amitabh bachchanKaun Banega Crorepati 18
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