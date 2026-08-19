जब महानायक को सेट से फेंक दिया गया था बाहर! आखिर बिग बी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? बिफर पड़े डायरेक्टर

कौन बनेगा करोड़पति 18 के हालिया एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती संघर्ष को याद किया. एक्टर ने बताया कि एक बार उन्हें डायरेक्टर ने शूटिंग सेट से बाहर फेंक दिया था. आखिर अभिनेता ने ऐसा क्या कर दिया था? चलिए जानते हैं पूरा वाकया.

गेस्ट ने बिग बी से पूछा ये सवाल?

केबीसी 18 के हालिया एपिसोड में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की गोल्ड मेडलिस्ट अस्मिता डे मेहमान के तौर पर पहुंची. यहां उन्होंने बिग से पूछा, ‘जैसे हमारी ट्रेनिंग के दौरान, जब भी हम कोई गलती करते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो हमारे कोच हमें डांटते हैं। तो सर, जब आप फिल्में और शो करते हैं, तो क्या आपके डायरेक्टर भी आपको डांटते हैं?’

अभिनेता ने क्या दिया जवाब?

बिग बी ने जवाब में कहा, ‘मुझे बहुत डांट पड़ती थी। शुरू में, मुझे बहुत डांट पड़ी. ‘तुम्हें कुछ नहीं आता, एक्टिंग-व-एक्टिंग, तुम बहुत लंबे हो, घर वापस जाओ.’ फिर जब मुझे आखिरकार काम मिला, तो कहा गया ‘ठीक है, वहां खड़े होकर डायलॉग बोलो. क्या डायलॉग बोलने का यह कोई तरीका है?’ वे मुझे डायरेक्ट करते थे, और धीरे-धीरे मैं इम्प्रूव होता गया.’

जब लेट होने की वजह से बोला सेट से निकल जाओ

बिग बी ने एक घटना भी शेयर की जब उन्हें लेट होने की वजह से फिल्म के सेट से जाने के लिए कहा गया था. उन्होंने कहा, ‘आमतौर पर, मैं हमेशा टाइम पर सेट पर पहुंचने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक बार मैं लेट हो गया. डायरेक्टर सेट के बाहर खड़ा था. मैं किसी और की कार उधार लेकर पहुंचा क्योंकि उस समय मेरे पास कार नहीं थी. उसने मुझे देखा और कहा, ‘शूटिंग पैक हो गई है. यहां से निकल जाओ’ और उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा.

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