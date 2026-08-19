Home > मनोरंजन > जब महानायक को सेट से फेंक दिया गया था बाहर! आखिर बिग बी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? बिफर पड़े डायरेक्टर

जब महानायक को सेट से फेंक दिया गया था बाहर! आखिर बिग बी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? बिफर पड़े डायरेक्टर

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज सिनेमाई दुनिया का बड़ा चेहरा हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उन्हें डायरेक्टर ने सेट से बाहर फेंक दिया था. जानिए वो किस्सा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 19, 2026 6:34:32 PM IST

जब अमिताभ बच्चन को सेट से बाहर फेंक दिया गया था
जब अमिताभ बच्चन को सेट से बाहर फेंक दिया गया था


कौन बनेगा करोड़पति 18 के हालिया एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती संघर्ष को याद किया. एक्टर ने बताया कि एक बार उन्हें डायरेक्टर ने शूटिंग सेट से बाहर फेंक दिया था. आखिर अभिनेता ने ऐसा क्या कर दिया था? चलिए जानते हैं पूरा वाकया. 

गेस्ट ने बिग बी से पूछा ये सवाल?

केबीसी 18 के हालिया एपिसोड में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की गोल्ड मेडलिस्ट अस्मिता डे मेहमान के तौर पर पहुंची. यहां उन्होंने बिग से पूछा, ‘जैसे हमारी ट्रेनिंग के दौरान, जब भी हम कोई गलती करते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो हमारे कोच हमें डांटते हैं। तो सर, जब आप फिल्में और शो करते हैं, तो क्या आपके डायरेक्टर भी आपको डांटते हैं?’ 

You Might Be Interested In

अभिनेता ने क्या दिया जवाब?

बिग बी ने जवाब में कहा, ‘मुझे बहुत डांट पड़ती थी। शुरू में, मुझे बहुत डांट पड़ी. ‘तुम्हें कुछ नहीं आता, एक्टिंग-व-एक्टिंग, तुम बहुत लंबे हो, घर वापस जाओ.’ फिर जब मुझे आखिरकार काम मिला, तो कहा गया ‘ठीक है, वहां खड़े होकर डायलॉग बोलो. क्या डायलॉग बोलने का यह कोई तरीका है?’ वे मुझे डायरेक्ट करते थे, और धीरे-धीरे मैं इम्प्रूव होता गया.’

जब लेट होने की वजह से बोला सेट से निकल जाओ

बिग बी ने एक घटना भी शेयर की जब उन्हें लेट होने की वजह से फिल्म के सेट से जाने के लिए कहा गया था. उन्होंने कहा, ‘आमतौर पर, मैं हमेशा टाइम पर सेट पर पहुंचने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक बार मैं लेट हो गया. डायरेक्टर सेट के बाहर खड़ा था. मैं किसी और की कार उधार लेकर पहुंचा क्योंकि उस समय मेरे पास कार नहीं थी. उसने मुझे देखा और कहा, ‘शूटिंग पैक हो गई है. यहां से निकल जाओ’ और उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा.

यह खबर भी पढ़ें : अगर प्यार में अंधे हो सकते हैं, तो आप ‘अंधभक्त’ भी … इस हसीना के बयान पर भड़के यूजर्स, अब एक्ट्रेस ने दिया तगड़ा जवाब

Tags: amitabh bachchan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026

गुलजार की 5 बेस्ट शायरी

August 18, 2026

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026
जब महानायक को सेट से फेंक दिया गया था बाहर! आखिर बिग बी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? बिफर पड़े डायरेक्टर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब महानायक को सेट से फेंक दिया गया था बाहर! आखिर बिग बी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? बिफर पड़े डायरेक्टर
जब महानायक को सेट से फेंक दिया गया था बाहर! आखिर बिग बी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? बिफर पड़े डायरेक्टर
जब महानायक को सेट से फेंक दिया गया था बाहर! आखिर बिग बी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? बिफर पड़े डायरेक्टर
जब महानायक को सेट से फेंक दिया गया था बाहर! आखिर बिग बी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? बिफर पड़े डायरेक्टर