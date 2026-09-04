बॉलीवुड के 'महानायक' और सैफ अली खान की है बेहद करीबी रिश्तेदारी... KBC के मंच पर 'बिग बी' अमिताभ बच्चन ने बड़ा फैमिली सीक्रेट किया रिवील!

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और छोटे नवाब सैफ अली खान से जुड़ा एक ऐसा मजेदार किस्सा सामने आया है, जिसे सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. हाल ही में जब सैफ अली खान अपने जिगरी यार अक्षय कुमार के साथ अपनी आने वाली फिल्म ‘हैवान’ के प्रमोशन के सिलसिले में लोकप्रिय क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18’ (KBC 18) के सेट पर पहुंचे, तो अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिया, जिससे खुद सैफ भी हक्के-बक्के रह गए. शो के एक वायरल प्रोमो में बिग बी ने मुस्कुराते हुए यह बताया कि सैफ अली खान असल में उनके रिश्तेदार लगते हैं. यह सुनकर सैफ के तो जैसे तोते उड़ गए और वह समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है. इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कपूर और नंदा परिवार के बीच के उस खास रिश्ते की पूरी पोल खोली, जिसके जरिए वह और करीना कपूर खान आपस में रिश्तेदार बन जाते हैं. बिग बी के इस मजेदार सवाल पर सैफ ने भी अपनी ट्रेडमार्क हाजिरजवाबी और मजाकिया अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि पूरा स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठा.

केबीसी के मंच पर खुला रिश्ता, हैरान रह गए सैफ अली खान

शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में कहा कि बहुत से लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि सैफ अली खान उनके अपने ही परिवार से जुड़े हुए हैं. जब सैफ ने हैरानी जताते हुए पूछा कि ‘मैं?’, तो बिग बी ने इस रिश्ते की पूरी गणित समझानी शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि यह कनेक्शन बॉलीवुड के लीजेंड राज कपूर के खानदान के जरिए जुड़ता है. राज कपूर की बेटी रीतू नंदा के बेटे निखिल नंदा की शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन से हुई है. इस रिश्ते के हिसाब से निखिल नंदा बिग बी के दामाद हैं और वह करीना कपूर के कजिन भाई लगते हैं. इस तरह जब करीना कपूर, सैफ की पत्नी हैं, तो ऑटोमैटिकली सैफ और अमिताभ बच्चन के बीच भी दूर का सही रिश्तेदारी वाला नाता निकल आता है.

बिग बी का मजेदार सवाल, करीना उन्हें क्या कहकर बुलाएंगी?

रिश्तों के इस जाल को समझाने के बाद अमिताभ बच्चन यहीं नहीं रुके, उन्होंने मजाकिया लहजे में सैफ अली खान से एक ऐसा तीखा और मजेदार सवाल पूछ लिया, जिसने सबको सोच में डाल दिया. बिग बी ने कहा कि अब वह यह जानना चाहते हैं कि आखिर करीना कपूर उन्हें क्या कहकर पुकारेंगी और उनका रिश्ता क्या कहलाएगा? इतना ही नहीं, इस पूरे वाकये पर सैफ अली खान ने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग दिखाते हुए तुरंत जवाब दिया कि, ‘शुक्र है कि यह सवाल KBC के गेम का हिस्सा नहीं था, वरना मेरे 7 करोड़ रुपये डूब जाते!’ सैफ के इस जवाब को सुनकर महानायक समेत वहां मौजूद सभी दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

अभिषेक और करिश्मा की पुरानी सगाई की भी उठी चर्चा

इस दिलचस्प पारिवारिक खुलासे के बाद सोशल मीडिया और गलियारों में एक बार फिर बच्चन और कपूर खानदान के पुराने रिश्तों के चर्चे भी तेज हो गए हैं. लोगों को अच्छे से याद है कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की कजिन बहन करिश्मा कपूर की सगाई हुई थी. साल 2002 में बिग बी के 60वें जन्मदिन के मौके पर जया बच्चन ने खुद दुनिया के सामने करिश्मा कपूर को अपना ‘फ्यूचर बहू’ कहकर इंट्रोड्यूस किया था. हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आपसी कारणों से यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और सगाई टूट गई. समय के पहिए ने करवट ली और आज दोनों परिवार अलग रास्तों पर हैं, लेकिन केबीसी के मंच पर इन रिश्तों का यह नया कनेक्शन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.

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