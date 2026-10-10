‘आज उन्होंने मैसेज नहीं किया’, नाना पाटेकर को याद कर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन; शेयर किया पुराना वीडियो

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त और को-स्टार नाना पाटेकर को याद करते हुए पुराने वीडियो शेयर किए. करीब 30 साल पुराने अपने रिश्ते की यादें ताजा करते हुए बिग बी ने नाना के साथ बिताए पलों को साझा किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी.

साथ ही उन्होंने इमोशनल नोट भी लिखा.

अमिताभ बच्चन ने पुराना वीडियो किया शेयर

शुक्रवार शाम को 83 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उनके और नाना पाटेकर के पुराने वीडियो शामिल थे. इनमें नाना एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते नजर आए.

एक वीडियो 1999 में आई फिल्म ‘कोहराम’ के मुहूर्त का है. इसमें अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर स्टेज पर मौजूद थे. इसी दौरान जैकी श्रॉफ भी वहां पहुंचे. अमिताभ फोन पर बात कर रहे थे, तभी तीनों कलाकारों के बीच हंसी-मजाक हुआ. पोस्ट में अमिताभ और नाना की 2024 की मुलाकात का वीडियो भी शामिल था, जब नाना पाटेकर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में पहुंचे थे. अमिताभ ने इस पोस्ट के साथ कोई लंबा संदेश नहीं लिखा, लेकिन पुराने पलों को साझा कर नाना के साथ अपने रिश्ते की यादें ताजा कीं.

बिग बी ने लिखा भावुक संदेश

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में नाना पाटेकर को याद करते हुए दुख जाहिर किया. उन्होंने बताया कि दोनों अक्सर मैसेज के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे. बिग बी ने लिखा, ‘स्तब्ध हूं! हर दूसरे दिन हमारी मैसेज पर बात होती थी, लेकिन आज उनका मैसेज नहीं आया.’ इससे पहले अमिताभ ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मंच पर भी नाना पाटेकर के काम, उनकी ईमानदारी और समाज सेवा के प्रति समर्पण की तारीफ की थी.सालों से साथ बिताए पलों को याद करते हुए, अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में अपनी यादगार मौजूदगी के दौरान नाना पाटेकर के बहुत अच्छे सोशल काम के बारे में भी दिल से बात की.

कैसे हुआ निधन?

नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में गोवा स्थित उनके घर पर निधन हो गया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके. उनके निधन पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और फिल्मी जगत की कई हस्तियों ने शोक जताया.

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