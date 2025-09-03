जब Amitabh Bachchan के साथ वक्त बिताने की रेखा ने चुकाई इतनी बड़ी कीमत, हर कोई रह गया दंग

Amitabh Bachchan Rekha Love Story: बॉलीवुड सेलेब्स के अफेयर्स के किस्से अक्सर फिल्मों से ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और रेखा (Rekha) के अफेयर की रही। दोनों ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया और उसी दौरान इनकी नजदीकियों के किस्से आम हो गए। आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे हैं जिससे ये साफ हो गया था कि रेखा बिग बी की इस कदर दीवानी थीं कि उनके साथ वक्त बिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं।

दरअसल किस्सा है फिल्म कारनामा से, जिसका डायरेक्शन उस दौर के मशहूर विलेन रंजीत कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन रेखा थीं। शूटिंग शुरू तो ठीक से हुई, लेकिन रंजीत जल्दी ही रेखा की एक आदत से परेशान हो गए।

दरअसल, रेखा शाम होते ही शूटिंग करने से साफ इनकार कर देती थीं और सेट छोड़कर चली जाती थीं।

अमिताभ बच्चन थे इसकी वजह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेखा उस दौरान शाम का वक्त केवल अमिताभ के साथ बिताना पसंद करती थीं। यही कारण था कि वह शूटिंग शेड्यूल को शाम तक खींचना नहीं चाहती थीं।

धर्मेंद्र ने दी रंजीत को सलाह

रंजीत रेखा की इस हरकत से परेशान हो गए। उन्होंने यह बात सुपरस्टार धर्मेंद्र को बताई। धर्मेंद्र ने रंजीत को सलाह दी कि अगर रेखा का ये रवैय्या बरकरार रहता है तो बेहतर होगा कि उनकी जगह किसी और हीरोइन को कास्ट कर लें।

रंजीत ने ऐसा ही किया और रेखा को फिल्म से बाहर करने के बाद उनकी जगह फराह नाज (तब्बू की बहन) को साइन कर लिया। फिल्म से बाहर होना रेखा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था लेकिन अमिताभ के साथ के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थीं।

टूट गया था रेखा-बिग बी का रिश्ता

वैसे बिग बी और रेखा का अफेयर किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका क्योंकि एक्टर पहले से ही शादीशुदा थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जया बच्चन को इस रिश्ते की भनक लग गई जिसके बाद बिग बी ने रेखा से हमेशा के लिए दूरी बना ली और ये रिश्ता किसी अंजाम तक पहुंच पाने से पहले ही खत्म हो गया। रिश्ता टूटने के कुछ समय बाद रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी लेकिन महज नौ महीने में ही इस रिश्ता का अंजाम भी दर्दनाक रहा। मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुप्पटे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।