1980 में आई इस फिल्म को किया अमिताभ बच्चन ने करने से इंकार, जिससे चमक गई विनोद खन्ना की किस्मत!

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने बॉलीवुड करियर में काफी सारी ऐसी फिल्में दी है जो आज भी लोग खुशी के साथ देखते हैं और उन्हें याद करते हैं। अमिताभ की एक्टिंग के लोग आज भी दीवाने हैं, लेकिन आपको यह बात जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि बिग-बी ने अपने करियर में काफी अच्छी फिल्में है जो ठुकराई है। उन्ही में से एक फिल्म ऐसी है जो उनके ठुकराने के बाद में काफी सुपरहिट साबित हुई, वह फिल्म साल 1980 में रिलीज हुई ‘कुर्बानी’ है जिसे पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था।

अमिताभ ने किस फिल्म का ऑफर ठुकराया

फिल्मों में 90s का दशक काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, उस समय अमिताभ बच्चन की पापुलैरिटी काफी हद तक बढ़ रही थी ऐसे में उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया था। निर्देशक निर्माता फिरोज खान ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट कुर्बानी के लिए सबसे पहले बिग बी को सेलेक्ट किया था। इस फिल्म में एक्शन, रोमांस सभी का परफेक्ट कांबिनेशन था जो अमिताभ बच्चन को ऑन स्क्रीन का हिट बना सकता था लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इस फिल्म को न करने के पीछे का कारण उनकी मूवी डेट थी जो पूरी तरीके से बिजी थी।

विनोद खन्ना की किस्मत इस फिल्म ने चमका दी

अमिताभ बच्चन ने जब कुर्बानी को ठुकरा दिया तो फिरोज खान ने विनोद खन्ना को यह रोल ऑफर किया जैसे ही विनोद खन्ना ने इस फिल्म में काम किया यह उनके करियर की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। कुर्बानी में विनोद खन्ना का रोल काफी ज्यादा स्टाइलिश था, जिसके कारण उन्हें सुपरस्टार की लिस्ट में ऐड किया गया। फिल्म में उनके साथ जीनत अमान थी उनकी केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद किया गया फिल्म कुर्बानी ने विनोद खन्ना को टॉप के एक्टर में शामिल कर दिया।

बॉक्स ऑफिस पर कुर्बानी फिल्म में बिखेर दिया जलवा

फिल्म कुर्बानी में अमिताभ बच्चन ने काम नहीं किया लेकिन विनोद खन्ना ने इस फिल्म में काम किया। इस फिल्म का गाना “आप जैसा कोई” उस समय में काफी ज्यादा हिट साबित हुआ। यह फिल्म ढाई करोड़ के बजट में बनी थी लेकिन जैसे ही यह बॉक्स ऑफिस पर आई इसने धुआंधार 25 करोड रुपए की कमाई की जो उस समय के हिसाब से एक सबसे बड़ी रकम थी।