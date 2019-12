बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. नई दिल्ली में आयोजित हुए 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने खराब स्वास्थ्य के कारण नहीं आ सके थे. अब आज रविवार की शाम उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उन्हें यह अवॉर्ड दिया और इस समारोह में अमिताभ बच्चन के साथ पत्नी जया बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दादा साहब फाल्के अवॉर्ड लेने के बाद स्टेज पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में संदेह उठा. क्या यह संकेत है कि भाई साहब आपने बहुत काम कर लिया और अब आप घर बैठकर आराम कीजिए. क्योंकि अभी भी थोड़ा काम बाकी है जिसे मुझे पूरा करना है.

अमिताभ बच्चन आखिरी बार फिल्म बदला में नजर आए थे. हालांकि इसके बाद वह साउथ फिल्म सई रा नरसिम्हा रेड्डी में भी नजर आए. अमिताभ बच्चन को अग्निपथ, ब्लैक, पा और पीकू फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए चार बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है. साल 2015 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था.

अमिताभ को इस अवॉर्ड से स्म्मानित करने के बाद बॉलीवुड सहित उनके फैन्स ने सोशल मीडिया पर बधाई देने शुरू कर दीं. बेटे अभिषेक बच्चन, रजनीकांत, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनिल कपूर, करण जौहर, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना, हुमा कुरैशी, और कार्तिक आर्यन सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने अमिताभ बच्चन को बधाई दी.

Actor @SrBachchan honoured with #DadasahebPhalkeAward at Rashtrapati Bhawan, in New Delhi #dadasahebphalkeaward pic.twitter.com/Z4fF3TCR8V

— PIB India (@PIB_India) December 29, 2019