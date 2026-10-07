Amitabh Bachchan को भी झेलना पड़ा था रिजेक्शन! नहीं करने को तैयार थी कोई एक्ट्रेस साथ काम; फिर मरने लगी थीं लड़कियां

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के आइकॉनिक एंग्री यंग मैन बनने से पहले, एक्टर को इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा. उनकी लंबी हाइट और खास लुक, जो बाद में उनकी स्क्रीन पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया, शुरू में कमियों के तौर पर देखा गया. बिग बी ने अब याद किया है कि कैसे प्रोड्यूसर्स ने एक बार उनसे कहा था कि उनके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उनके लिए उनके साथ काम करने के लिए तैयार लीडिंग लेडी ढूंढना मुश्किल हो सकता है.

अमिताभ बच्चन ने याद किए स्ट्रगल वाले दिन

कौन बनेगा करोड़पति 18 के हाल ही के एक एपिसोड में, विनम्र नाम की एक कंटेस्टेंट, जिसके दादा एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर हेयरस्टाइल और लंबी साइडबर्न के बारे में बात की, जो 1970 के दशक में उनकी इमेज से काफी हद तक जुड़ गई थी. फिर एक्टर ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि हेयरस्टाइल के पीछे एक खास वजह थी.

होस्ट ने कहा, “सर, क्या हैं कि शुरुआत में जब हम फ़िल्मों में आए तो काम मिलने के लिए तो प्रोड्यूसर दो चीज़ पर हम बोलते थे कि हमारी हाइट लंबी है तो कोई हीरोइन काम नहीं करेगी और दूसरा कि हमारा चेहरा बहुत छोटा है. तो क्या हैं उसको भरने के लिए हमने हमारे बाल बढ़ाए और बाल को कंपाती तक उगाया जिससे हमारा चेहरा भर भरा लगे.”

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अमिताभ बच्चन का करियर

अमिताभ बच्चन ने 1969 में मृणाल सेन की फ़िल्म भुवन सोम में एक नैरेटर के तौर पर सिनेमा से अपना जुड़ाव शुरू किया, फिर ख्वाजा अहमद अब्बास की फ़िल्म सात हिंदुस्तानी में एक्टिंग में डेब्यू किया. फ़िल्म ने कमर्शियली अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और इसकी पहचान ने बच्चन की किस्मत को तुरंत बदलने में कोई खास मदद नहीं की. वह सपोर्टिंग और छोटे रोल में नज़र आते रहे, जिसमें आनंद में राजेश खन्ना के साथ, साथ ही संजोग और बॉम्बे टू गोवा जैसी फ़िल्में शामिल हैं. अपने शुरुआती सालों में, बिग बी की कई फ़िल्में बॉक्स ऑफ़िस पर फ्लॉप रहीं, और उन्हें एक लीडिंग एक्टर के तौर पर खुद को जमाने में मुश्किल हुई. अपने करियर के इस दौर में उन्हें “फेल न्यूकमर” भी कहा गया था.

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