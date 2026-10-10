Amitabh Bachchan Personality Rights: अमिताभ बच्चन हाजिर हों ! आखिर दिल्ली हाई कोर्ट को क्यों देना पड़ा आदेश

Amitabh Bachchan Personality Rights: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन को निर्देश दिया है कि अगर वह अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विभिन्न पक्षों के साथ समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें खुद कोर्ट के सामने पेश होना होगा. जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने शुक्रवार (09 अक्टूबर, 2026) को यह निर्देश तब जारी किया जब पक्षों ने कोर्ट को बताया कि हालांकि नवंबर 2022 में कोर्ट ने एकतरफा आदेश (ex parte injunction) देकर बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की थी, लेकिन कार्यवाही के दौरान पक्षों ने मध्यस्थता के ज़रिए आपसी समझौते की संभावना तलाशी थी.

पक्षों ने आगे बताया कि कुछ प्रतिवादियों (defendants) के साथ आपसी समझौता हो गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन की तरफ से कुछ लॉजिस्टिकल दिक्कतों के कारण समझौते के एग्रीमेंट पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं हो सके, इसलिए अमिताभ बच्चन के वकील ध्रुव आनंद ने ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने और एग्रीमेंट को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा.

16 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने 16 नवंबर, 2026 तक का समय देते हुए स्पष्ट किया कि अगर समझौता अधूरा रहता है या नहीं हो पाता है, तो मुकदमे में उठाए गए किसी भी दावे या मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए एक्टर को अगली सुनवाई में खुद पेश होना होगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कह कि समय दिया गया है. मामले को 16.11.2026 को लिस्ट किया जाए. अगर समझौता नहीं होता है या समझौता अधूरा रहता है और वादी किसी भी दावे या मुद्दे पर मुकदमा आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा. इससे कोर्ट को ‘कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर, 1908’ के ‘ऑर्डर X रूल 2’ और ‘ऑर्डर V रूल 3’ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 168 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी.

अमिताभ बच्चन से जुड़ा क्या है मामला

2022 में अमिताभ बच्चन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए एक मुकदमा दायर किया था. मुकदमे में कहा गया था कि मोबाइल ऐप डेवलपर्स ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) के साथ गैर-कानूनी रूप से जुड़कर लॉटरी चलाने के लिए अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर और आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने किताब पब्लिशर्स, टी-शर्ट बेचने वालों और कई अन्य व्यवसायों के खिलाफ भी रोक लगाने का आदेश मांगा था.

जस्टिस नवीन चावला ने पारित किया था आदेश

उस साल नवंबर में जस्टिस नवीन चावला ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें आम लोगों को अमिताभ बच्चन के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन करने से रोका गया था. जस्टिस चावला ने कहा कि प्रतिवादी (डिफेंडेंट्स) दिग्गज अभिनेता की सेलिब्रिटी हैसियत का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए कर रहे थे. जस्टिस नवीन चावला ने कहा था कि वादी को अपूरणीय नुकसान और हानि होने की संभावना है। कुछ गतिविधियां उनकी बदनामी का कारण भी बन सकती हैं. इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक ‘एक्स-पार्टे एड-इंटैरिम’ (एकतरफा अंतरिम) आदेश पारित किया जाता है.